Conférence sur l’Amitié entre les peuples : M. Ghlamallah en Croatie

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah prendra part, les 4 et 5 février prochains, à Zagreb (Croatie) aux travaux de la conférence internationale sur «Le renforcement de l'amitié et de l'entraide entre les nations et les peuples», indique un communiqué du HCI.

La conférence «vise à présenter les tendances et modèles positifs incitant les peuples à renforcer le climat de fraternité et d'amitié entre les personnes, à travers la rencontre des chefs religieux pour consacrer le message de l'amour et de l'entraide entre les humains», ajoute la même source.