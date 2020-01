Sétif : Des retraités des douanes honorés

La célébration de la journée internationale des douanes a été marquée, dimanche, par un riche programme à la maison de la culture Houari-Boumediene, en présence du wali Mohamed Belkateb, du president de l’APW, des inspecteurs divisionnaires de cette région qui compte les wilayas de Sétif, Jijel, Bejaia, M’sila, Bordj Bou Arreridj ainsi que les autorités locales. A cette occasion, le directeur régional des douanes, Mohamed Benbrahim n’a pas manqué de souligner l’impact d’une telle journée placée sous le signe de «la durabilité au cœur de l’action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète».

Un thème d’autant plus important qu’il intervient dans une période marquée par des mutations profondes qui impliquent de la part de l’administration douanière, la mise en œuvre d’une démarche qui place les exigences socioéconomiques, sanitaires et environnementales au cœur de l’action quotidienne.

Il s’agira de ce fait, devait-il souligner, d’agir sur les trois axes tendant à servir les personnes en encourageant le marché de l’emploi et la bonne gouvernance, garantir la prospérité et protéger la planète pour les générations à venir. Dans ce contexte, l’imposante exposition dressée sur les grands espaces de la maison de la culture sera révélatrice des efforts consentis par l’administration douanière à travers cette vaste région du pays qui compte 87 opérateurs économiques agréés avec un volume de 8.308 déclarations en 2019, pour les activités à l’import, soit une diminution de près de 1.000 déclarations par rapport à 2018. Des efforts que mettront en exergue tous les indicateurs avec un bilan d’activités du contentieux qui fait ressortir pour les infractions de changes en 2019, le chiffre de 109 dossiers transmis à la justice avec une amende de plus de 8 milliards de dinars au niveau de la région, même si Sétif se taille la part du lion dans ce domaine. Par ailleurs, le volet inhérent à la contrebande comporte 190 dossiers transmis à l’autorité judiciaire avec un montant de 174 milliards de centimes d’amende. Après la projection d’un documentaire sur l’Organisation mondiale des douanes, s’ensuivra une cérémonie de remise de grades et une attestation de mérite décernée par l’OMD à Halim Malki chef de brigade polyvalente à M’sila. Plusieurs retraités du corps seront également honorés.

F. Zoghbi