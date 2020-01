Affaires religieuses : M. Belmehdi reçoit le nouveau recteur de la mosquée de Paris

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu hier à Alger le nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz.

La Grande mosquée de Paris est «un centre de rayonnement civilisationnel aux dimensions cultuelle, scientifique et culturelle qui est lié à l'Algérie par des relations traditionnelles», a déclaré M. Belmehdi à la presse à l'issue de l'audience, rappelant les missions et les imams qui y sont envoyés pour assurer l'encadrement cultuel de la communauté algérienne et musulmane en France et en Europe.

A ce propos, le ministre a indiqué qu'en prévision du mois de Ramadhan, son administration avait d'ores et déjà entamé les préparatifs pour l'envoi d'imams pour officier les prières surérogatoires des Tarawih au profit de la communauté musulmane en France et en Europe.

De son côté, le recteur de la Grande mosquée de Paris a précisé qu'il partageait avec le ministre les mêmes préoccupations concernant certains dossiers liés à la Grande mosquée de Paris et à la communauté algérienne et musulmane en France.

M. Hafiz a souligné qu'il bénéficiait de tout le soutien du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour la relance de nombre de projets visant à faire de la Grande mosquée de Paris un «centre islamique de rayonnement mondial».