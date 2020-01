Plusieurs wilayas touchées par le remaniement partiel : Défis et priorités des nouveaux walis

Le président de la République a procédé à un remaniement partiel dans le corps des walis. «Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, le président de la République a signé, un décret portant mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués», précise le communiqué de la présidence de la République. 25 wilayas, y compris Alger et quatre autres wilayas déléguées, sont concernées par ce mouvement partiel. Les mutations dans le corps des walis ont toujours suscité de l’intérêt sur la gestion des affaires des wilayas, sur le taux d’avancement des projets de développement local et, en particulier, sur les capacités des nouveaux walis comme gestionnaires qui héritent de dossiers en suspens ou en cours de traitement, et se lancent dans une série de grands chantiers structurants.

Plusieurs raisons expliquent la démarche du président Abdelmadjid Tebboune, après seulement, un peu plus d’un mois de son accession à la présidence. D’abord les instructions données au gouvernement afin de mobiliser tous les moyens en vue de doter les nouvelles circonscriptions administratives de toutes les ressources humaines nécessaires pour garantir le bon accomplissement des missions qui leur sont dévolues.

La démarche du président sera certainement suivie d’une série de remaniements au sein de l’administration locale en vue de lutter contre la corruption et le laxisme, et ce par la nomination des compétences et des gestionnaires capables d’engager un processus de changements profonds dans les modes de gestion administratives au niveau des collectivités.

Il faut rappeler que les walis sont considérés comme étant les représentants d’un corps intermédiaire entre l’administration centrale, et les populations locales et dont la mission vise principalement à mettre en œuvre des mécanismes pour la décentralisation et pour améliorer la situation sociale des Algériens. Le mouvement partiel opéré par le président, a révélé que le blocage enregistré dans la réalisation des projets économiques dans plusieurs wilayas est dû à l’influence exercée par certains responsables corrompus de l’ancien régime sur ces walis. Cette influence a souvent paralysé l’entame de projets économiques vitaux et ce malgré l’octroi d’importantes enveloppes financières. Ces premiers magistrats de wilayas, ont agi au détriment de leur rôle qui consiste à réfléchir sur des stratégies économiques au niveau local, à travailler pour les intérêts immédiats des citoyens, en réunissant les conditions matérielles pour garantir la réussite des projets. Des walis se sont retrouvé ligotés et leurs actions ou décisions souvent sans réel impact.



Dans un contexte marqué par la crise économique, le mouvement dans le corps des walis illustre que la démarche est davantage axée sur une vision économique pour le développement local et la modernisation des services publics.

Les nouveaux walis feront face à plusieurs défis et à une multitude de problèmes sociaux et économiques au niveau de leurs départements. Les walis auront comme priorité, «la réforme des modes de gestion» au niveau de leur wilaya, à travers notamment la simplification des décisions liées à l’investissement ainsi que le développement du secteur agricole, et bien sûr l’accompagnement des entreprises économiques pour la promotion de l’investissement local.

Pour plusieurs experts, les walis devront également se pencher sur de nouvelles approches en matière de fiscalité locale, notamment l’implication des collectivités locales dans le recouvrement des taxes et impôts, ainsi que la valorisation du patrimoine local comme source de financement supplémentaire. L’autre enjeu, est de réduire les disparités entre les communes. Cela exige que les projets d’infrastructures publiques doivent se poursuivre à un rythme accéléré. Cela concerne également les différents programmes de logement sous différentes formules. L’amélioration du service public, le rapprochement de l’administration des citoyens et garantir la prestation de services utiles et concrets implique, pour les walis, le recours aux nouvelles technologies pour instaurer les fondements de l’administration électronique comme vecteur de la modernisation.

Les défis seront multiples de par l’importance que revêt la fonction du wali. Mais il s’agit d’abord du programme du président qui nécessite «l’engagement» de tous les intervenants et à tous les niveaux.

Cela exige, aussi, un minimum de consensus autour d’une vision économique unifiée entre le gouvernement, les autorités locales et les partenaires sociaux et économiques.

Pour rappel, décision a été prise récemment, pour que les walis aient désormais la latitude de prendre les décisions relatives entre autres, à l’approbation des Plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) des communes et des villes de moins d’un million d’habitants. Outre la délivrance des permis de construire pour l’ensemble des projets d’investissement industriel, touristique et autres et la délivrance des permis de lotir pour tout projet d’investissement, y compris ceux dits d’intérêt national, la réalisation et la réhabilitation des zones industrielles et des zones d’extension touristiques.

L’autre enjeu non moins important est «le rétablissement de la confiance du citoyen». La réussite des walis, dans leurs missions est donc tributaire de leurs performances, de la transparence dans la gestion et dans le respect des engagements.

Tahar Kaïdi