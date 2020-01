Solidarité nationale : réduire l’assistanat

Instaurer une nouvelle dynamique dans le secteur de la solidarité et réduire un temps soit peu, la politique de l’assistanat, telle est la nouvelle approche que compte adopter le ministère la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Cette annonce a été faite, hier, par Mme Kaouthar Krikou, ministre du secteur, lors de la rencontre régionale ayant regroupé les cadres du secteur de la région Ouest. Celle-ci a, en effet, déclaré que le gouvernement optera désormais pour une approche participative, permettant aux personnes vulnérables et traditionnellement destinataires d’aides, d’être les acteurs de leur devenir économique. «Cela se fera à travers ce projet stratégique national qui consiste à maintenir la politique sociale de l’État et à impliquer ces personnes dans le processus de développement du pays», a-t-elle souligné

Ceci dit, la ministre a affirmé que le dialogue et la consultation entre l’administration et le citoyen demeure le moyen le plus efficace de mettre en œuvre la feuille de route sectorielle qui reflète les préoccupations et les problèmes réels du citoyen. Il s’agit clairement, selon elle, de dépasser les logiques de simples solidarité et d’équipement, qui reproduisent souvent l’assistanat, pour déboucher sur une logique d’action économique avec et en faveur des populations des territoires à revitaliser. Dans le même contexte, Mme Krikou, a fait savoir que la promotion de l’action de solidarité est l’une des priorités auxquelles s’attelle son département. Une action qui ne sera possible, selon la ministre, sans l’implication soutenue de la société civile et le mouvement associatif. «J’exhorte tout un chacun à s’engager dans cette nouvelle dynamique et à intensifier les efforts afin d’atteindre les fondements de la nouvelle République à laquelle aspire le peuple algérien», a-t-elle insisté.

La ministre reconnaît dans ce sillage, qu’au niveau du secteur de la solidarité nationale, beaucoup d’actions peuvent être entreprises, «mais elles ne peuvent être menées que dans le cadre d’un travail de coordination avec tous les partenaires, notamment les institutions publiques, le mouvement associatif, les autorités locales, ainsi que les médias. Rien de réellement efficace sur le long terme ne peut se faire sans cet apport de tous», a-t-elle affirmé sans ambages.

Néanmoins, la ministre tiendra à rappeler le fait que l’action de solidarité restera, dans notre pays, un principe humanitaire et un comportement civilisé ancré dans notre société. «C’est aussi un engagement souverain endossé et même appuyé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ses obligations envers le peuple».

En ce qui concerne le renforcement de la cohésion familiale, Mme Krikou a souligné que l’Etat accorde une grande importance à la préservation de la famille et à sa stabilité, à travers la prise en charge de ses besoins sur le plan social et sanitaire.

Par ailleurs, la ministre a annoncé l’installation, prochaine, d’une commission de concertation avec les partenaires sociaux. «Cette commission nous permettra d’échanger et de dialoguer sur toutes les questions qui les concernent pour régler les problèmes qui peuvent ou pourront se poser», a affirmé Mme Krikou.

Sarah Benali Cherif