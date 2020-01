Eau potable : Renforcement de l’alimentation à El-Eulma

Parmi les grands projets inspectés ou mis en service par le wali de Sétif lors de sa visite dans les communes d’El Eulma, figure notamment ce grand chantier de renforcement de l’alimentation en eau potable à partir du barrage de Maouane et celui d’un hôpital de 240 lits dont les travaux ont été entamés en 2014 et qui marquent le pas. Une visite au cours de laquelle Mohamed Belkateb s’est enquis dans le détail de l’avancement des différents projets de cette commune, chef-lieu de daïra, portée récemment au rang de wilaya déléguée et pris une série de décisions allant dans le sens de l’impulsion de certains chantiers et projets dont il rappellera l’impact dans l’amélioration du quotidien du citoyen. Il reste que parmi tous ces projets d’amélioration urbaines, d’écoles, de logements et d’infrastructures tendant à rapprocher l’administration du citoyen, celui du nécessaire renforcement de cette ville et localités environnantes où plus de 250.000 habitants élisent domicile aujourd’hui a revêtu une attention particulière du premier responsable de cette wilaya au vu des insuffisances qui ont conduit à ce renforcement à partir du barrage de Maouane sur le Système Ouest des grands transferts en attendant l’achèvement des travaux et la mise en service du Système Est, qui constituera la solution définitive à partir du barrage de Draa Ediss. Le wali, accompagné de directeurs de l’exécutif et responsables du secteur des ressources en eau, entamera cette visite à partir des deux réservoirs de 3.000 m3 chacun, implantés dans le même couloir pour desservir Bir Ensa et Tiner s’enquérant de l’état d’avancement de ce grand chantier qui sera alimenté à partir du réservoir de 40.000 m3 de Maouane et sur lequel plus de 800 m de canalisation sont déjà posés sur un linéaire global de 5.500 m dont l’achèvement est prévu pour la fin mars. Il mettra particulièrement l’accent sur le respect de cette échéance et dressera un constat rigoureux au vu d’une étude technique qui n’aurait pas pris en compte le volet se rapportant à l’indemnisation des propriétaires de parcelles et cultures touchées par la traversée de canalisations ou autres réalisations nécessaires, rappelant de ce fait le strict respect de la réglementation en vigueur afin d’éviter toute opposition. L’alimentation d’El Eulma à partir du barrage de Maouane relève d’une décision salutaire qui permettra d’alléger dans une large proportion les effets du stress hydrique et «passer en termes de dotation d’un jour sur trois à un jour sur deux, en attendant de dédoubler cette canalisation pour répondre pleinement aux attentes des citoyens», souligne le directeur des ressources en eau. Le wali manifestera le même intérêt au grand projet de l’hôpital de 240 lits dont les travaux ont été entamés en 2014 pour un délai de réalisation de 36 mois et qui ne semble pas en finir, suite aux arrêts qu’il a connus. Le wali décidera donc de transférer la réalisation de cette infrastructure du secteur de la santé à celui de l’équipement à l’effet d’achever rapidement cette infrastructure.

F. Zoghbi