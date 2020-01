Commentaire : Une école de la citoyenneté

La rencontre avec la presse nationale organisée pour se conformer aux engagements pris lors de la campagne électorale a permis au président Tebboune d’exposer, une nouvelle fois, les axes de son approche de redressement et de développement du pays et définir les mécanismes à mettre en œuvre. Autant de thèmes développés pour informer l’opinion nationale sur les priorités à entreprendre. Le volet de l’école a certainement suscité l’adhésion des citoyens de par la projection présentée par le chef de l’Etat soucieux de réhabiliter cet espace de formation, fondement de la société. Une école pour la promotion de la citoyenneté et apolitique dans son fonctionnement…», a-t-il souligné avant de développer sa vision sur la reconfiguration du système scolaire qu’il convient d’adapter en fonction de l’intérêt et des droits de l’élève. Le ton est donc donné pour engager une profonde refonte et prémunir cet espace de formation de tous les risques de déviation de ses nobles missions. A savoir, inculquer à l’élève les valeurs d’authenticité, de savoir, d’effort et de mérite. Les valeurs civiques pour en faire un bon citoyen impliqué dans l’amélioration de son cadre de vie et son épanouissement. Un citoyen au service de la collectivité tout simplement. L’approche s’inscrit dans le cadre de la construction de la nouvelle République. Pour bon nombre d’observateurs, la démarche est salutaire dans la mesure où elle vise à se débarrasser du poids d’un héritage légué à l’école algérienne longtemps soumise aux influences idéologique. Des réformes doivent être engagées pour accompagner cette nouvelle dynamique et se consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire un programme pédagogique qui ménage l’élève pour lui faire aimer les matières dispensées tout en valorisant le statut de l’enseignant. Pédagogues et experts sont invités à approfondir la réflexion pour concevoir un système scolaire qui s’inscrive dans le temps et l’espace. Une pérennité pour être à l’écoute des progrès et des mutations technologiques et de la recherche. L’aspect pédagogique ne doit pas aussi occulter la nécessité d’entreprendre des aménagements au niveau des établissements et pourquoi pas une uniformisation des sites au plan architectural pour réunir les conditions d’enseignement, moderniser les équipements et égayer le paysage pour accueillir admirablement ces enfants et leur inculquer les notions d’hygiène et de propreté. L’œuvre de réhabilitation exige sans doute des moyens et des délais pour sa matérialisation. Elle s’assimile à une inscription dans l’édification d’une Algérie forte par les seules capacités et le savoir-faire de ses enfants et la valorisation de la notion de citoyenneté.

A. Bellaha