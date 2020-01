Enseignement supérieur : Le CNES plaide pour un retour au système classique

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), a appelé «à la nécessité de réhabiliter la communauté universitaire et de revoir la grille des salaires des enseignants universitaires, restée inchangée depuis 2008, et ce à travers la révision du système indemnitaire et l’augmentation du salaire de base de l’enseignant-chercheur d’université d’au moins 40%».

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de son bureau national, et comprenant les propositions à soumettre au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Chems-Eddine Chitour, le CNES a interpellé celui-ci afin de «trouver des solutions sérieuses et efficaces aux préoccupations de l’enseignant universitaire, seul à ne pas bénéficier d’augmentation de salaire depuis 2008». Le CNES a également appelé à la généralisation de la prime d’excellence, estimée à 60% du salaire de base pour chaque catégorie, afin de créer l’équilibre et l’équité entre les universités, outre la réduction des impôts sur le revenu global (IRG), et la révision de la prime de région, qui n’a pas été actualisée depuis des décennies, il s’agit là, bien sûr, d’une des préoccupations des enseignants exerçant dans les régions du Sud.

Concernant le logement, ce syndicat a souligné la mise en place d’une politique claire et réfléchie pour résoudre la crise du logement que vit l’enseignant d’université, à travers la concession des logements dont ils ont bénéficié en application du décret exécutif n° 18/153 du 4 juin 2018.

Dans leur plateforme de revendications, les enseignants préconisent le fait que la concession doit se faire à un coût raisonnable et acceptable, tout en appelant à la création des programmes destinés exclusivement aux enseignants et l’augmentation de la prime de loyer à 40.000 DZD pour les enseignants exerçant dans des wilayas où il ne possèdent pas de logements.

Sur un autre volet, le CNES a appelé à retirer le dossier des transferts universitaires au directeurs universitaires et à la création de quatre commissions régionales (Est, Ouest, Centre et Sud). Des commissions mixtes, composées de représentants du ministère et de partenaires sociaux pour trancher les dossiers de transferts des enseignants entre universités, avec la nécessité d’alléger les conditions de transfert et de donner la priorité au rapprochement familial.

Il convient aussi de tenir compte des conditions, des besoins et du nombre de postes de transfert ouverts dans chaque université. Sur le plan pédagogique, le CNES propose la révision de la composante humaine des différentes commissions sectorielles en charge des dossiers des promotions, d’étude des laboratoires et des revues scientifiques qui n’a pas changé depuis une décennie, avec la nécessité de revoir les textes sur les promotions aux différents grades. Le syndicat a également appelé à l’utilisation de la langue nationale officielle dans tous les documents administratifs et toute correspondance et de poursuivre la démarche de la promotion de l’anglais dans les filières des sciences exactes, à travers l’élaboration d’une politique claire et bien définie avec un programme précis pour remplacer la langue française par la langue anglaise dans toutes les disciplines actuellement enseignées en français.

Le CNES veut également en finir avec le système (LMD), dont, selon lui, «l’échec est prouvé, depuis son application à ce jour», et son remplacement par le système Bachelor appliqué à travers le monde. Pour rappel, le président du CNES, Abdelhafid Milat, avait lancé récemment, sur sa page Facebook, un sondage pour avoir une idée sur les pour et les contre du maintien du système LMD.

Le résultat est sans appel, la majorité (91%) des sondés ont réclamé l’abandon de ce système et le retour au système classique. M. Abdelhafid Milat a également proposé un «large» débat autour du système d’enseignement LMD et de l’évaluer «concrètement», selon la réalité du terrain, mettant notamment l’accent sur la dégradation du niveau de l’enseignement universitaire depuis son adoption.

Il faut dire que nombreux sont les enseignants qui plaident pour le retour au système classique, tandis que d’autres préconisent le fait d’au moins, adapter ce système à la réalité algérienne, étant donné la particularité de chaque environnement dans lequel évolue l’enseignement supérieur.

Salima Ettouahria