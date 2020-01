Grève des enseignants : Les parents d’élèves appellent à la sagesse

La grève cyclique des enseignants du primaire dure et perdure. Face à cette situation, l’Association nationale des parents d’élèves a décidé de réagir en lançant un appel aux enseignants grévistes d’accorder le temps nécessaire aux autorités compétentes pour examiner ce dossier important et volumineux à la fois.

Contacté par nos soins, le président de l’association nationale des parents d’élèves, Khaled Ahmed a affiché sa disposition pleine et entière à faire office de médiateur entre la tutelle et les enseignants grévistes. L’objectif, a-t-il dit, étant d’ «aboutir à un compromis entre les deux parties et trouver des solutions susceptibles mettre fin à la situation qui dure depuis plusieurs mois pénalisant les élèves et nous, les parents ».

Il soutient cependant que la problématique actuelle réside dans le règlement de la situation juridique du syndicat défendant les instituteurs du cycle primaire. «Ils doivent en premier lieu, régler leur situation auprès du ministère du travail pour mieux s’organiser et transmettre par la suite, leurs revendications au ministre de l’Education nationale», préconise M. Khaled Ahmed qui propose une trêve, qu’il juge «utile» pour trouver des solutions adéquates aux préoccupations exprimées par les enseignants du cycle primaire.

Le président de cette association a souligné l’importance d’un dialogue sérieux et efficace entre les grévistes et la tutelle à fin de régler les différents problèmes posés, en plaçant l’intérêt de l’élève au dessus de toutes les considérations. Il a, dans ce sillage, évoqué les répercussions de cet arrêt de cours sur l’élève et son rendement par le retard enregistré en matière de cours qui peuvent s’accumuler affectant ainsi, la qualité de l’enseignement.

Les parents d’élèves ont exprimé leur désarroi face à cette situation qui perturbe le déroulement normal de la scolarité de leurs enfants. Sans incriminer les grévistes qui, selon certains «sont dans leur droit», ils éprouvent tout de même une certaine appréhension quant à l’avenir de leur progéniture.

Notons que les enseignants du primaire qui sont en grève depuis 6 octobre dernier, ont observé hier encore, un mouvement de protestation au niveau de différents établissements scolaires pour «réitérer leurs revendications socioprofessionnelles» et «appeler à l’ouverture d’un dialogue».

A travers ce mouvement de protestation, les grévistes ont renouvelé leur demande pour la prise en charge de leurs revendications socioprofessionnelles et d’autres d’ordre pédagogique. Parmi les revendications formulées par les enseignants, figure le droit à la retraite proportionnelle sans condition d’âge, le recrutement de surveillants pédagogiques pour dispenser aux enseignants les tâches d’accompagnement des écoliers en dehors des classes (cantine, la récréation…), la restructuration du cycle primaire et la réduction du volume horaire des enseignants, la reconsidération de la classification des enseignants de l’enseignement primaire conformément au certificat d’emploi et aux tâches pédagogiques assignées, la création de nouveaux grades d’enseignants pour les matières scientifiques, littéraires et l’éducation physique (sport).

La plateforme de revendications comporte, également, la révision des programmes pédagogiques pour notamment alléger le poids des cartables ou encore la révision des calendriers des vacances et de la rentrée scolaires pour les régions du sud du pays et l’ajustement du statut des enseignants formés après le 3 juin 2012, pour leur permettre de bénéficier d’une promotion au rang de composante.

Kamélia Hadjib