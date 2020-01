BADR : Mohand Bourai, directeur général par intérim

Mohand Bourai a été nommé directeur général par intérim de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), a indiqué le ministère des Finances, dans un communiqué. «Conformément à la résolution de l’assemblée générale de la BADR, datée du 27 janvier 2020, le conseil d’administration s’est réuni le même jour et a procédé à la nomination de Mohand Bourai en qualité de directeur général par intérim de la banque», a fait savoir la même source. Cette nomination intervient en remplacement de Boualem Djebbar qui assurait jusqu’à cette date la fonction de PDG de cette banque publique.

Mohand Bourai, âgé de 39 ans, occupait auparavant le poste de directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité à la CNEP-Banque.