Stationnement des conteneurs dans les Ports : Réduire les délais

Le Directeur général des Douanes, Mohamed Ouaret, a appelé, hier à Alger, à la prise des mesures appropriées pour réduire les délais de stationnement des conteneurs au niveau des ports, qui peuvent constituer une saignée pour les réserves en devise.

«Il est inacceptable de laisser des sociétés étrangères, dont l’effectif n’excède pas parfois 8 personnes, transférer des sommes colossales en devise, en raison du non-traitement des conteneurs», a déclaré M. Ouaret, lors d’une cérémonie, à l’occasion de la Journée internationale de la Douane, au niveau de la direction régionale du port d’Alger.

Il a ajouté qu’il «faut agir intelligemment pour ne pas fournir de couverture légale à un détournement de devises, nous ne pouvons parler d’essor économique et continuer à nous ruiner», a-t-il dit.

Affirmant que l’Algérie «a souffert de trois décennies noires : la décennie du terrorisme et deux décennies de contrebande de devises», le DG des Douanes a estimé qu’il «est temps de mettre en place des cadres juridiques plus adéquats au contrôle de ce phénomène».

Il a appelé, dans ce sens, «à destiner les avantages et les facilitations douanières aux opérateurs méritants et honnêtes, et non aux manipulateurs qui les utilisent comme tremplin». Évoquant l’importance de l’activité douanière en tant que «gardien de l’économie nationale», M. Ouaret a appelé également à redoubler d’efforts pour faire face à toutes les transgressions.

Par ailleurs, il a préconisé le traitement rapide et efficace des marchandises et des voyageurs, tout en reconnaissant la difficulté de concilier les équations contrôle et facilitation. Le DG des Douanes a plaidé, d’autre part, pour «une communication plus efficace» entre toutes les instances concernées par le Commerce extérieur afin d’améliorer le contrôle des marchandises au niveau des frontières. Une coopération efficace est à même de favoriser un environnement de travail encourageant pour les agents en charge du contrôle d’un volume conséquent de marchandises au quotidien et sans erreur, a-t-il dit, mettant l’accent sur l’impératif d’appréhender le travail des autres organes en tant que «contrôle complémentaire et non en aval» de l’activité douanière.

«La découverte de marchandises interdites ou l’enregistrement d’infractions par d’autres organes concernés par le Commerce extérieur, ceci ne devrait pas être interprété comme une négligence de la part des Douanes. C’est censé être un contrôle complémentaire au travail de l’administration douanière», a-t-il déclaré.

S’agissant des conditions de travail «difficiles» des agents de Douanes, M. Ouaret a fait état de propositions à soumettre prochainement aux autorités supérieures pour une prise en charge de la situation socioprofessionnelle du douanier.