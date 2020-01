Opérateurs algériens et libyens se concertent : Impulsion à la coopération bilatérale

Plus d’une centaine d’opérateurs économiques algériens et libyens se sont rencontrés, dimanche soir à El-Oued, pour se concerter sur les voies et moyens d’impulser la coopération bilatérale et l’élaboration d’un projet de jumelage. Encadrée par la Chambre de commerce et d’industrie CCI-Souf (El-Oued) et la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture CICA-Sebha (Libye), la rencontre entre dans le cadre des efforts de la CCI-Souf visant à créer des alternatives économiques, via la création d’espaces de commercialisation de produits nationaux à l’étranger en exploitant les cadres de coopération et de partenariat existant entre l’Algérie et les pays frères, a indiqué le président de la CCI-Souf, Nabil Kenouaâ. Le président de la CACI-Sebha, représentant de la délégation libyenne, Mansur Abou El-Kassem El-Serriti, a mis en avant l’intérêt de la coopération économique bilatérale dans tous les domaines, soulignant que son efficience sera consolidée par l’ouverture des postes frontaliers terrestres donnant sur le Sud libyen, à savoir ceux de Debdeb et de Djanet (wilaya d’Illizi). Il a également mis l’accent sur la nécessité d’un approvisionnement des marchés libyens en produits agricoles, de l’industrie agro-alimentaire et autres produits de large utilisation et de consommation, et indisponibles sur les marchés libyens. Pour définir les contours de la coopération économique entre les deux délégations, quelques étapes ont été identifiées, en premier lieu et revêtant un caractère urgent, l’approvisionnement des marchés des villes libyennes en produits alimentaires, notamment agricoles (fruits et légumes), puis l’approvisionnement en produits industriels et matériaux de construction, s’ensuit la coopération entre les entreprises des deux pays, à travers l’encouragement de l’investisseur algérien et l’accompagnement du partenaire libyen. Les participants à la rencontre se sont entretenus sur les besoins du marché libyen en produits algériens, alimentaires, agricoles et industriels, de large consommation et utilisation. Elle a donné lieu à des accords entre investisseurs qui tendent, selon la délégation algérienne, à la diversification de l’économie nationale et l’encouragement à l’export de l’industrie nationale, dont les produits sont très prisés du côté libyen.