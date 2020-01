Lutte contre le cancer : Une trentaine de rapports bientôt finalisés

Une trentaine de rapports définitifs portant sur les voies et moyens d’optimiser la lutte contre le cancer et la prise en charge des patients souffrant de cette lourde pathologie sont en phase de finalisation. Les documents devraient être fin prêts d’ici la fin du premier semestre courant, voire en mai prochain. C’est ce qu’a révélé, hier, le Professeur Messaoud Zitouni, chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation du plan national de lutte contre le cancer.

Intervenant, à l’occasion d’une journée parlementaire organisée par le groupe des indépendants de l’Assemblée Populaire Nationale, le Pr Zitouni a mis en avant toute l’importance de ces documents, soutenant qu’ils sont à même de constituer une feuille de route pour une stratégie d’avenir de lutte contre le cancer.

Il faut savoir que le plan anti-cancer est déjà traduit en langue anglaise, comme souligné par l’éminent oncologue qui s’est félicité du fait que l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) ait réservée une page entière au plan anti-cancer algérien.

Le professeur spécialiste en oncologie a méthodiquement expliqué à l’assistance — venue nombreuse — l’essentiel à retenir en ce qui concerne à la fois cette maladie qu’il qualifie de fléau social et le plan national de lutte contre le cancer.

Le spécialiste est également revenu sur les huit axes principaux et stratégiques du plan, insistant, notamment, sur les deux axes prioritaires que sont la prévention et le dépistage, sachant que la prévention est un investissement à même de permettre la réduction du nombre des cancers et que le dépistage précoce accentue les chances de guérison du malade.

Cela dit, les priorités de la lutte contre cette maladie restent le traitement, l’accompagnement et l’orientation du malade, le suivi et le financement, avec un intérêt particulier aux soins palliatifs, en d’autres termes, l’aspect humain.

L’on saura également que l’évaluation du Plan national de lutte contre le cancer a commencé en octobre 2019, et le travail se poursuit jusqu’à l’élaboration du rapport final attendu en mai prochain, et mettant en exergue tous les aspects liés à cette question qu’ils soient positifs — et donc à renforcer — ou négatifs avec des insuffisances à traiter dans le cadre de la stratégie devant être mise en place par les pouvoirs publics pour les années à venir. L’objectif assigné à cette démarche est de hisser l’Algérie au rang des pays développés en matière de lutte anti-cancer et ce, sur la base des résultats positifs enregistrés sur le terrain, notamment en matière d’amélioration de la prise en charge du malade, sachant que les estimations concernant le nombre des malades en Algérie se situent autour de 50.000 cas, relève le professeur Zitouni.



La synergie des efforts, une nécessité



Cette journée parlementaire sur le cancer en Algérie a constitué une halte d’information et de sensibilisation sur cette grave pathologie, et a été marquée par un débat franc et scientifique. Les professeurs Salah Eddine Bendib, Kamel Bouzid, Lotfi Boublata, Bounedjar Adda, Nebchi El Mensouria, Sahli Brahim, Fatma Seghir et Salah Kechout, sont autant d’experts qui ont présenté des communications sur le sujet.

A l’ouverture des travaux, M. Slimane Chenine, président de l’Assemblée populaire nationale, a mis en relief l’importance de cette journée parlementaire. Il s’agit surtout de bien comprendre les préoccupations des spécialistes en oncologie afin de pouvoir plaider leur cause à l’APN. Il s’agit d’autre part d’un message de reconnaissance pour tous les efforts déployés par ces éminents scientifiques, mais aussi un encouragement pour que l’on puisse ensemble atteindre l’objectif.

En effet, le point focal mis en évidence est celui de l’impérieuse nécessité de la synergie des efforts pour optimiser la lutte anti-cancer et assurer une meilleure prise en charge des malades.

Rappelons enfin qu’à la veille de cette rencontre, la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée avait organisé, une journée d’étude consacrée à la politique de la prise en charge des malades atteints de cancer.

A l’ouverture de cette rencontre, la présidente de la Commission, Mme Akila Rabehi, a souligné que cette journée s’inscrivait dans le cadre «d’une série de journées d’étude programmées par la Commission en vue d’étudier la politique de santé en Algérie», l’objectif étant la valorisation des efforts des instances concernées par la prise en charge sanitaire des citoyens, tout en remédiant aux lacunes enregistrées et en proposant des solutions.

Mme Rabehi a, aussi, révélé que les recommandations de ces journées feront l’objet d’un rapport qui sera soumis au Premier ministre et au ministre de la Santé.

Soraya Guemmouri