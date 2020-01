Prévention contre le Coronavirus  à l’aéroport d’Alger : Les passagers rassurés

Une ambiance particulière régnait, hier, à l’aéroport international Houari-Boumediène d’Alger. Les policiers, au niveau des guichets, et d’autres, chargés du contrôle, portaient des bavettes. De même pour les employés de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA). Dès leur descente de l’avion, les voyageurs sont soumis au dépistage.

Ces mesures entrent dans le cadre de la prévention contre le virus Corona. En effet la vigilance s’est accrue aux niveaux des ports et aéroports. Un contrôle sanitaire est instauré en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer une éventuelle propagation du virus. Des équipes médicales sont mobilisées pour le contrôle des vols, notamment en provenance des pays à risque comme la Chine et les pays de transit. Des ressortissants chinois, qui viennent d’arriver à Alger, via Doha au Qatar, portaient également des bavettes. «Par mesure de précaution», ont-ils affirmé. Près de 80 passagers d’un avion de provenance du Qatar ont été soumis au contrôle médical, a-t-on constaté. Néanmoins, le risque de propagation du virus sur le territoire national est faible. Le chef de service du contrôle sanitaire aux frontières, à l’aéroport international d’Alger, le Docteur Amirouche Hahad a confirmé, lors d’un entretien accordé à El Moudjahid, «qu’aucun cas suspect ou confirmé n’a été enregistré à ce jour».

Faut relever que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en place une équipe médicale chargée du contrôle sanitaire aux frontières, dotée de moyens de détection sophistiqués. Son bureau est situé au niveau de l’aéroport international d’Alger. Le personnel, composé de médecins et techniciens de la santé, est sur le qui-vive. Le chef de service du contrôle sanitaire aux frontières précise que dès l’apparition du virus en Chine, une cellule de veille a été mise en place et un dispositif de prévention mis en œuvre.



Contrôle systématique des vols en provenance de Pékin, Dubaï, Istanbul et Doha



Cette mesure de contrôle des passagers concerne particulièrement les vols en provenance de Pékin, Dubaï, Doha et Istanbul, mais aussi d’autres capitales où des cas ont été détectés. L’équipe médicale est dépêchée dès l’atterrissage de l’avion. «Le contrôle est systématique pour ces vols et tous les passagers sont soumis à une détection sanitaire juste à leur descente de l’avion avant tout contact extérieur, à savoir avec la police et la douane», souligne le Dr Hahad, médecin chef. Les passagers, présentant des symptômes grippaux, sont auscultés par les équipes médicales présentes sur les lieux pour prévenir la propagation du virus sur le territoire national.

Le contrôle est effectué par des caméras thermiques, a-t-on constaté. «Si la température du voyageur dépasse 38 degrés, la caméra déclenche un signal sonore, soit une alerte. Il est tout de suite pris en charge pour consultation au niveau d’une salle au poste du contrôle sanitaire aux frontières», indique-t-il. Le médecin chef souligne que les signes mineurs de ce virus ressemblent à ceux d’une grippe. «Les symptômes principaux du coronavirus sont la fièvre, la toux et la dyspnée, une difficulté respiratoire. Il se peut que la température soit due à une angine, otite ou infection urinaire chez le passager. Mais si le voyageur revient d’un séjour dans une région contaminée ou un foyer de la maladie, il est classé comme cas suspect et est orienté directement vers la salle d’isolement. Il doit porter une combinaison, un masque, des lunettes et des bottes, pour s’auto-protéger et protéger l’entourage. Il est par la suite évacué par un accès spécial, pas fréquenté par les voyageurs ou les employés, vers l’hôpital El Kettar», souligne-t-il, signalant, toutefois, qu’aucun cas n’a été enregistré.

Pour éviter tout risque de contamination ou de contagion, des mesures de précaution peuvent ainsi être appliquées, selon Dr Amirouche Hahad, qui met l’accent sur la prévention. De ce fait, une campagne de sensibilisation sera lancée très prochainement en coordination avec les compagnies aériennes. «Des dépliants relatifs à la conduite à tenir seront distribués aux voyageurs. Il faut premièrement se laver les mains, prendre plutôt des mouchoirs jetables et les jeter immédiatement. Il est conseillé aussi de porter un masque lorsqu’on est malade», a-t-il insisté. En outre, le médecin recommande de ne reporter les voyages prévus en Chine et les pays foyers de cette maladie qu’en cas d’urgence majeure.



Le prochain vol Alger-Pékin programmé pour début du février



Hier, le vol direct Pékin-Alger a été annulé. Le porte-parole de la compagnie nationale Air Algérie, Amine Andaloussi, a indiqué à El Moudjahid, que la restriction des voyages est recommandée par l’Agence Internationale de l’Aviation Civile (IATA) en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a annoncé que le prochain vol Alger-Pékin est programmé pour début février prochain. «Les vols vers Pékin, assurés à raison de deux rotations hebdomadaires, dimanche et jeudi, reprendront normalement à partir de jeudi. Le vol d’hier a été décalé au 30 janvier en raison de la célébration du nouvel an chinois, ce qui fait que plusieurs ressortissants chinois sont actuellement en congé dans leur pays d’origine», précise-t-il. Il rappelle qu’«Air Algérie a pris des mesures de précaution et travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Ces mesures préventives concernent les vols Alger-Pékin et les destinations sensibles». Il a également fait savoir que des instructions ont été données pour que le nettoyage des avions se fasse avant et après chaque vol. Le personnel de cabine doit informer immédiatement le commandant de bord, qui à son tour doit prendre attache avec l’aéroport pour mobiliser l’équipe médicale». En outre, Air Algérie a doté le personnel naviguant de kits composés de blouses spéciales, de gants, de masques. Selon des témoignages de voyageurs recueillis, hier, à l’aéroport international d’Alger, «la situation paraît maîtrisée». Les voyageurs en provenance de Doha, Istanbul et Toulouse ont apprécié le dispositif dédié au contrôle sanitaire au niveau du hall des arrivées. «C’est rassurant. Nous étions également soumis au contrôle sanitaire dans les aéroports des pays d’escale», fait savoir un commerçant venu d’Istanbul. «J’avais vraiment peur d’une éventuelle contamination mais la présence des médecins au hall des arrivées, avec des caméras thermiques, m’a rassuré parce que j’avais peur de la propagation du virus».

Une femme, venue de Toulouse, signale la pénurie des masques dans les officines de France. «Les bavettes sont introuvables et je suis surprise qu’on les donne gratuitement à notre arrivée à l’aéroport par l’équipe médicale algérienne. C’est une bonne chose pour l’image du pays», estime-t-elle. Un voyageur s’est rapproché du médecin chef pour lui demander conseil. «Je vais me marier le 14 février prochain, et j’envisageais d’aller en voyage de noces à Dubaï ou en Malaisie mais on me l’a déconseillé», nous a-t-il confié ajoutant, avec un sourire, ce sera une bonne occasion pour aller au Sud et découvrir notre pays, ce sera mieux».

A noter que le corona virus peut provoquer une toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires, mais aussi une pneumonie. Cependant, il est encore trop tôt pour une urgence mondiale, comme l’a annoncé l’Organisation mondiale de la santé. Selon le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la situation a été prise au sérieux et l’épidémie est suivie chaque minute de chaque jour.

Neïla Benrahal