Tissemsilt : une bibliothèque du patrimoine islamique amazigh

La zaouia de Sidi Ali El Hadj d’El Mactaa dans la commune de Bordj Bounaâma (wilaya de Tissemsilt) envisage l’ouverture prochaine d’une bibliothèque en son siège sur le patrimoine islamique amazigh en Algérie, a-t-on appris de son cheikh, Mohamed Boudinar. En marge de la cérémonie d’ouverture des journées de l’histoire amazighe islamique au siège de la zaouia précitée, Mohamed Boudinar a souligné que cette zaouia servira d'espace qui fournira aux personnes intéressées et aux chercheurs du patrimoine islamique amazigh en Algérie, une collection de livres et d'encyclopédies. L'ouverture de cette bibliothèque s'inscrit dans le cadre des efforts de cette zaouia visant à relancer le patrimoine islamique amazigh dans notre pays, ainsi qu'à valoriser et mettre en exergue la culture islamique algérienne. La cérémonie d'ouverture des journées de l'histoire islamique amazighe algérienne, initiées par la zaouia de Sidi Ali El Hadj à «El Macta», a été marquée par des madihs et des louanges par des talebs de la zaouia et une conférence sur la richesse islamique amazighe historique dans notre pays animée par le cheikh de la zaouïa. Le programme de cette manfestation de trois jours comporte trois expositions et conférences et deux concours du meilleur poème et du meilleur roman traitant du patrimoine amazigh algérien.