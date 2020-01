Chlef : La pièce Assoued Fi Assoued très appréciée par le public

La pièce théâtrale «Assoued Fi Assoued» (Noir en noir), une chronique sociale dans le genre tragi-comique, présentée à la maison de la culture de Chlef, a été suivie avec beaucoup d’intérêt par le public assez nombreux, présent sur place, a-t-on constaté. La pièce, présentée pour la première fois à Chlef, est l’œuvre du dramaturge Abdelaziz Mounir. Il s’agit d’une tragédie d’une durée de 45 mn, axée sur nombre de fléaux sociaux notamment relatifs à la corruption dans les secteurs de la santé et de l’art. La trame de la pièce se déroule autour d’un homme malade (admirablement interprété par le jeune comédien Hadj Henni Moussa), qui va dans un hôpital pour se faire soigner. Il y est malheureusement accueilli par un médecin, qui lui réserve un traitement des plus déplorables, qui l’accable encore plus et aggrave son état de santé, au double plan physique et psychique. Ne s’arrêtant pas à cette mauvaise expérience, et croyant qu’il suffit juste de changer de médecin, notre malade va voir un autre praticien, qui complique encore plus son état de santé. Une façon pour le réalisateur de cette pièce de mettre en lumière la médiocrité des prestations médicales auxquelles ont droit certains malades, au niveau d’un nombre d’établissements, où la corruption a été érigée en maître mot. L’autre sujet abordé dans cette pièce a trait aux comportements de certains de nos jeunes qui s’appliquent à imiter aveuglement des personnalités connues du monde occidental, pour gagner en notoriété et devenir célèbre. Une quête malheureusement néfaste pour beaucoup d’entre eux, selon la démonstration d’Abdelaziz Mounir, dans une scène ou notre malade se prend pour le Joker (un personnage cinématographique connu) et fini par commettre un meurtre ignoble, qui détruit son avenir à jamais. Le public présent a fortement apprécié cette représentation théâtrale étayée de nombreuses scènes comiques. Le message saillant étant que quelque soit la noirceur d’une situation donnée, il existe toujours un trait de clarté ouvrant la voie à l’espérance et à l’optimisme. Et que somme toute, le véritable changement commence par soi-même.