Exposition de photographies d’Amel Dekar : voyage au cœur du patrimoine algérien

«Errances» est l’intitulé de la nouvelle exposition de photographies réalisée par l’artiste photographe Amel Dekar. Un événement qui se tient à la galerie «Ezzou’art» du centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar, et ce, jusqu’au 12 février prochain.

Cette exposition donne accès au voyage et à l’errance dans notre patrimoine et notre culture, avec toute sa diversité et sa composante, pour inciter le public, amateurs et mordus, à préserver ce legs et cette richesse patrimoniale inestimable dont recèlent l’Algérie et son histoire. Amel nous précise qu’elle est algérienne et fière de l’être. «Notre patrimoine et notre histoire sont riches, donc à travers mes photos, je montre la beauté des lieux historiques et de nos traditions, que nous égarons jour après jour hélas». C’est ainsi que sa collection regroupe une panoplie de photographies représentant des habits traditionnels, comme «el Hayek mrama», «le karakou», «la m’lahfa tergia», des instruments de musique tels que «l’imzad» et le «violon», des sites historiques, des artistes, chanteuses. Ses photos ne se concentrent pas sur Alger seulement mais elle a fait le tour de plusieurs wilayas pour témoigner de cette richesse et diversité culturelles. «Je donne une très grande importance à notre art dans toute sa composante : le théâtre, la musique et l’art plastique», nous explique-t-elle, demandant, toutefois, aux visiteurs «de pénétrer dans la photo et errer dans chaque thème». Née en 1968, Amal Dekar, artiste photographe, la photo est devenue pour elle une véritable passion après des études supérieures. elle décide de suivre un cycle de formation en infographie, maquette et photographie. C’est le déclic.

Photographie et infographie sont deux mondes qui se complètent parfaitement. D’ailleurs, dans ses projets, elle adore fusionner les deux. Ce challenge, sans cesse renouvelé, donne carte blanche à son imagination. La création artistique lui apporte également le grand privilège de travailler dans un domaine qui la motive au plus haut point.

Très sollicitée, elle a participé à de nombreuses expositions photographiques collectives, nationales et internationales, en l’occurrence celle de l’Afrique du sud en 2016. Mais comme exposition personnelle, elle en est à sa deuxième, après avoir séduit le public avec une précédente exposition intitulée «Fameuse», dévoilée au Palais des Raïs en 2018. Bien que la majorité de ses photos sons faites en noir et blanc, mais avec son talent et son don, elle ne néglige pas la couleur. «Des fois on a un rendu et une profondeur dans une photo couleur qu’on ne capte pas si elle était en noir et blanc», nous précise-t-elle. pour ce qui est de son penchant aux prises de vue en noir et blanc, elle dit qu’elle «joue avec la lumière car elle est primordiale dans la photographie en noir et blanc, et il y a aussi la composition et le contraste qui sont des éléments clés de l'image». Chaque photo vous transporte et vous fait errer dans chaque regard, chaque émotion; elle vous transporte aussi dans l’univers du patrimoine et du détail. Elle laisse votre esprit se balader au fond de chaque prise de vue. Son message était simple mais profond : «J'aimerais, et c'est un souhait, que les gens aillent plus souvent dans les lieux culturels. On apprend simplement avec le regard dans un musée. Il faut que cette culture d'aller vers ces lieux commence dans les écoles, car l'enfant a la capacité d'absorber et de comprendre s'il est bien dirigé», a-t-elle si justement conclu.



