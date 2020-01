Mémoires d’un combattant de la base de l’Est d’Abdelkader Kara : Un témoignage contre l’oubli

D’emblée, Abdelkader Kara, l’auteur de l’ouvrage rédigé en langues arabe et française, ancien combattant de la base de l’Est, prévient. S’il a décidé de rédiger ses Mémoires, bien que tardivement, c’est pour conjurer l’oubli.

Le temps s’est écoulé inexorablement et il risque de rendre évanescents le courage et le sacrifice de tous ceux qui ont contribué à la libération du pays. On comprend dès lors son souci légitime de consigner, de témoigner et de transmettre pour la postérité son combat et ceux de ses camarades sur un front où eurent lieu de sanglants affrontements. Il a pris le soin d’informer les générations actuelles et futures des sacrifices des moudjahidine, de les inviter à les prendre comme modèle et référence dans la défense de leur pays. Outre cela, il est évident que depuis quelques années, les mémoires d’anciens militants du FLN et de l’ALN sont devenues un genre littéraire très prisé par les lecteurs et les férus d’histoire nationale. Bien entendu, les versions proposées sont diverses. Elles peuvent s’inscrire dans le sillage d’une histoire officielle d’une tonalité assez conformiste ou donner prétexte à des polémiques et à des débats tres controversés. Eternel paradoxe de l’histoire que résumait excellemment Marc Bloch en déclarant péremptoirement : «Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce, par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre.»

La parenthèse étant close, il n’empêche que le sujet relatif à la base de l’Est suscite souvent un intérêt plutôt vif dans le cadre d’une narration de la lutte de libération nationale qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Parler de cette importante base de l’ALN, c’est dire, entre autres, pourquoi elle a été créée, qui était Amara Bouglez, dit Amara Laskri, qui fut pendant longtemps, son chef quasi incontesté mais resté méconnu aujourd’hui, et à propos duquel, Abdelkader Kara n’a pas tari d’éloges, au cours de la conférence débats initiée par les éditions Chihab, à propos de son ouvrage. Alors qu’il est admis que es combats menés par cet homme, ont eu une incidence sur le cours de la Révolution. Qu’est ce que l’acheminement, une des missions les plus ardues et les plus vitales accomplies par les combattants de cette base devenue, dans le Nord-est de l’Algérie, une force disciplinée, capable d’initiatives significatives et d’offensives frontales contre l’armée française.

L’auteur, Abdelkader Kara, né le16 février 1934 à Bordj Bounaâma, dans l’Ouarsenis, a tenté de répondre à ces questionnements et à d’autres en tant que moudjahid ayant combattu au sein de cette base. Il évoque dans ce livre, outre son éveil précoce au nationalisme, les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les rangs des combattants de l’ALN et les différentes étapes historiques vécues par la base de l’Est depuis le déclenchement de la lutte jusqu’à l’indépendance. Cette base de l’Est était, selon l’auteur, le pont névralgique à travers lequel étaient convoyés les équipements militaires, les munitions et tous les besoins en approvisionnements vers les wilayas de l’intérieur. Des wilayas qui avaient un besoin crucial en armes et en munitions. Cela n’allait pas sans péril du fait que la région était le théâtre de grandes opérations militaires et de batailles, notamment durant le passage d’armements vers l’intérieur des wilayas. Abdelkader Kara a mené plusieurs combats dans l’Est algérien, relate minutieusement certaines opérations militaires durant son parcours dans différentes zones en tant que chef de section et de grandes unités. C’est un témoignage à lire.



Mohamed Bouraib



«Mémoires d’un combattant de la base de l’Est», d’Abdelkader Kara,

Chihab éditions, 2019, 212 pages, prix 1.100 DA