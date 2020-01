Autrement dit : Pour quelle stratégie ?

Alors que la présence de la force américaine, Africom, en Afrique de l’Ouest est sérieusement hypothéquée, les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel ont procédé à Ouagadougou à la révision de leurs documents cadres, donnant ainsi la possibilité aux armées des différents pays de poursuivre les terroristes dans les pays voisins sur 100 km, ont rapporté des médias. «Durant ces 48 heures, nous avons passé en revue tous les documents cadres de la force du G5 Sahel pour permettre une liberté d'action de la force conjointe», a déclaré le chef d'état-major des armées burkinabè, le général Moïse Miningou. Le responsable militaire a rappelé que les bataillons qui faisaient partie de la force conjointe ne pouvaient pas manœuvrer en dehors de leur territoire, mais «aujourd'hui après nos travaux, il est possible qu'un bataillon quitte son territoire pour venir en appui à une autre force dans une autre zone», a-t-il expliqué. Selon ce responsable militaire, cette nouvelle donne permettra une «flexibilité" dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace G5 Sahel. Cette initiative intervient alors que la stratégie de lutte contre ce fléau, dans la région et en Afrique, se trouve confrontée à un éventuel retrait des forces américaines qui opèrent dans la région du Sahel aux côtés de la force française Barkhane. Pour Paris, une telle décision viendrait à compromettre sérieusement les efforts de lutte contre les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel et qui représentent une réelle menace pour la région toute entière. «Nous espérons qu'ils (les Etats-unis ndlr) prendront conscience que l'enjeu du terrorisme se passe aussi là et seront suffisamment lucides pour garder ce partenariat», a affirmé Jean-Yves Le Drian. Pour rappel, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a récemment prévenu que les Etats-Unis entendaient réduire leur présence en Afrique, au moment même où Paris et ses partenaires sahéliens viennent d'annoncer des efforts accrus pour tenter de venir à bout de groupes terroristes dont les attaques se multiplient. Un retrait américain d'Afrique de l'Ouest constituerait un coup dur pour les 4.500 soldats français de l'opération Barkhane, déployés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Washington fournit en effet à Barkhane des capacités de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique, pour un coût de 45 millions de dollars par an. Mais, de l'autre côté de l'Atlantique, la discussion reste ouverte. «La question sur laquelle nous travaillons avec les Français, c'est le niveau de soutien que nous leur apportons. Est-ce trop? Est-ce trop peu? Est-ce que c'est ce qu'il faut?», notait mi-janvier le général Milley. Pour le Mark Esper, le chef du Pentagone, «aucune décision n'a encore été prise», précisant, toutefois, que pour Washington, la mission numéro un est "la compétition avec la Russie et la Chine», comme l'énonce la Stratégie nationale de défense américaine de 2018 avec aussi l’option prioritaire «répondre aux menaces contre notre territoire national». Les Etats-Unis comptent entre 6.000 et 7.000 soldats dans l'Ouest du continent mais aussi à l'Est, notamment en Somalie. Quelle sera la stratégie de demain face à cette hydre de Lerne qui tire profit du manque de financement, qui se fait déjà ressentir, et d’un éventuel retrait des troupes américaines ?

M. T.