Présidentielle en Bolivie : Le parti de Morales en tête des intentions de vote

Le parti de l'ex-chef de l'Etat bolivien, Evo Morales, exilé en Argentine depuis décembre, est en tête des intentions de vote à la présidentielle du 3 mai en Bolivie, selon un sondage publié dimanche par le quotidien Pagina Siete. Le Mouvement vers le socialisme (MAS) recueille 26% des intentions de vote, devant le leader régional Luis Fernando Camacho (droite) et l'ancien président centriste Carlos Mesa, tous deux crédités de 17%. Le sondage a été réalisé entre le 9 et le 13 janvier, ce qui explique qu'il n'inclue pas le nom du candidat du MAS, l'ancien ministre de l'Economie Luis Arce, qui n'a été désigné qu'après, mais seulement le nom du parti. La présidente par intérim, Jeanine Anez, qui a annoncé vendredi son intention de se lancer dans la course, recueille 12%.