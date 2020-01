Soudan : Signature d’un accord de paix avec deux groupes d’opposition

Le gouvernement soudanais a signé, dimanche, un accord de paix avec deux groupes d'opposition du nord du Soudan, a annoncé le Conseil souverain du Soudan dans un communiqué.

Ces deux groupes - le Mouvement de libération du Kush et l'Entité Nord- font partie du Front révolutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de groupes d'opposition. L'accord a été signé à Juba, la capitale du Soudan du Sud, qui parraine les négociations entre les diverses factions soudanaise. Cet accord porte sur un certain nombre de questions, dont les droits fonciers et le développement, ou encore les problèmes auxquels sont confrontées les populations affectées par la construction de barrages.

La signature de l'accord avec les mouvements d'opposition du nord représente une étape essentielle vers un accord de paix global au Soudan, a indiqué Mohamed Al-Hassan Al-Taishi, membre du Conseil souverain du Soudan et porte-parole de la délégation de négociation du gouvernement.