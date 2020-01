Union africaine : Smaïl Chergui reçoit le représentant sahraoui Lamine Baali

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a reçu, hier à Addis-Abeba, le représentant permanent de la RASD auprès de l’UA, Lamine Baali.

Les discussions ont porté sur la lettre adressée par le président sahraoui Brahim Ghali au président de la Commission de l’UA, Moussa Faki, relative à la nécessité de respecter la légalité internationale au Sahara occidental, a indiqué l’ambassadeur Chergui, dans un tweet.

Il y a lieu de souligner que la lettre de Ghali a été distribuée à tous les États membres de l’UA, pour les tenir informés des derniers développements survenus dans les territoires sahraouis occupés, en particulier des projets expansionnistes du Maroc dans les eaux du Sahara occidental, et de l’ouverture des représentations consulaires à Laâyoune et à Dakhla occupés, en violation du droit international.