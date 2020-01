Palestine : L'OLP menace de se retirer des accords d'Oslo

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a annoncé qu'elle envisageait de se retirer des accords d'Oslo, qui encadrent actuellement les relations entre Israël et la Palestine, si le président américain Donald Trump annonce son plan pour le Moyen-Orient. Si M. Trump annonce son projet, comme cela est prévu d'ici mardi, l'OLP se réserve le droit de se "retirer de l'accord intérimaire», nom des résultats concrets des discussions d'Oslo, a déclaré Saëb Erekat, secrétaire général de l'OLP. «Ce plan va transformer l'occupation temporaire en occupation permanente", a-t-il ajouté. «Le plan de Trump est le complot du siècle pour liquider la cause palestinienne», a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué. Aux termes de l'accord intérimaire dit d'Oslo II de septembre 1995 entre l'OLP et Israël, la Cisjordanie est partagée en zone A, sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, zone B, sous contrôle civil palestinien et sécuritaire israélien, et C, sous contrôle civil et sécuritaire israélien. Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé pour sa part la communauté internationale à boycotter le projet de paix américain pour le Moyen-Orient.

«Nous appelons la communauté internationale à ne pas s'associer (au plan) car il contrevient au droit international et les droits des Palestiniens ne sont pas à vendre», a affirmé M. Shtayyeh. «Ce plan vise à protéger Trump de la destitution et à protéger Netanyahu de la prison», a-t-il déclaré avant la réunion hebdomadaire de son gouvernement. De son côté, le leader du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, a annoncé son rejet du plan de paix américain. «Nous sommes prêts à nous réunir de toute urgence avec nos frères du Fatah et de toutes les autres factions au Caire, afin de définir notre propre voie et de rester unis dans la bataille visant à défendre El Qods occupée et nos lieux sacrés», a-t-il indiqué dimanche. A l'approche d'une éventuelle annonce publique par le président américain Donald Trump de son plan de paix, les factions palestiniennes ont toutes vivement critiqué le plan de paix américain pour le Moyen-Orient. La réaction internationale est encore incertaine. L'Union européenne doit réaffirmer son soutien à la solution dite «à deux Etats».

R. I.