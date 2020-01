Eliminatoires Mondial U20 filles : Les Algériennes en regroupement à Alger

La sélection féminine algérienne des moins de 20 ans effectue un stage au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger), en prévision du match retour du 1er tour des éliminatoires du Mondial-2020 de la catégorie contre le Soudan du Sud, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Au match aller joué à Kampala (Ouganda), les protégées d'Ahmed Laribi et de Nadia Bellala avaient réalisé une très belle opération en s'imposant sur le score sans appel de 5-0.

Le match retour aura lieu le 2 février au stade du 20-Août-1955 (Alger) à 18h00. Le qualifié affrontera au prochain tour, au mois de mars, le vainqueur de la double confrontation entre le Maroc et l'Egypte (5-3 à l'aller au Caire pour les Marocaines).

En prévision de la seconde manche, le staff technique national a préféré garder le même effectif. Durant son stage, la sélection nationale disputera une rencontre d’appui à Sidi-Moussa face à un club local et aura des séances d'entraînement sur le terrain du 20-Août 1955.



Liste des joueuses convoquées



Assia Rabhi (CF Akbou), Rabia Baki (ESF Amizour), Melina -Haffaf (OGC Nice/France), Khadidja Nefidsa, Ikram Bahri, Imene Azib, Nihed Moudjer, -Khouloud Ournani et Nabila Bouchra Ouazel (ASE Alger-Cen-tre), Ayadi Ghania

-Djemaa (ES Maghnia), Aïcha Hamideche (Affak Relizane), Selma Aifaoui -(Oran-centre), Melissa Meli, Selma Mansouri (FC Béjaïa), Ines - Seghiri (Le Havre/France), Bouthaina Soualmia et Ouasila Alouache Ouasila (JF Khroub),

- Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux/France), Farida Ahmed - Foitih (Intissar Oran) et Armelle Khellas (Olympique lyonnais/France).