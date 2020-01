Coupe de la CAF , Paradou AC : les chances de qualification s’amenuisent

Le Paradou AC n’a pas su profiter de l’occasion de recevoir, dimanche dernier au stade du 20-Août 1955, l’équipe ivoirienne de San Pedro pour empocher les trois points. Une victoire qui lui aurait permis d’augmenter ses chances de qualification aux quarts de finale de la Coupe de la CAF. Il n’a pas su profiter aussi du match nul concédé par la formation nigériane d’Eniyemba face aux Marocains de Hassania Agadir à domicile (1-1). Il s’est contenté d’un match nul sur un score vierge. Dans une rencontre qu’ils ont dominée de bout en bout, les Pacistes n’ont pas réussi à matérialiser les nombreuses occasions qu’ils se sont procurées.

Les camarades de Bouabta se sont montrés peu altruistes et maladroits dans le dernier geste. Au grand dam de leur entraîneur Alexandre Chalo, qui n’arrêtait pas de s’agiter sur la ligne de touche. Malgré les efforts soutenus des Douar, Guenaoui, Bouguerra and Co, les Jaune et Bleu n’ont pas été capables de secouer les filets adverses bien gardés par le keeper ivoirien de San Pedro, Ira Tapé. Ainsi, suite à ces deux résultats, rien n’est encore joué dans ce groupe D, sauf pour le Hassania Agadir qui avec 11 points à son compteur est quant à lui déjà qualifier aux quarts de finale. Le suspense demeure à une journée de la fin de la phase des poules pour deux autres formations (PAC et Eniyemba) qui se disputeront la seconde place, synonyme de qualification aux quarts de finale. San Pedro étant déjà éliminé (4e avec 3 points). C’est dimanche prochain que sera connu l’heureux élu à l’issue des confrontations Hassania Agadir-PAC et San Pedro-Eniyemba. Pour rappel, Enyimba est classé 2e et compte 7 pts, alors que le PAC est 3e du groupe avec 5 points à son compteur.

Le Paradou AC devra absolument gagner dimanche prochain et espérer une défaite d’Eniyemba en Côte d’Ivoire devant San Pedro pour arracher une qualification historique en finale de la coupe de la Confédération africaine de football. L’entraîneur paciste, Alexandre Chalo, demeure optimiste et affirme à ce propos : «C’est dommage d’avoir concédé un match nul, alors qu’on avait les moyens pour l’emporter. Mes joueurs étaient fatigués et manquaient d’inspiration. Nous jouons de nombreux matches en ce moment en un temps court. C’est ce qui explique que mes joueurs sont quelque peu en peine ces derniers temps. Nous continuerons à y croire tant que nous ne sommes pas encore éliminés. Nous défendrons nos chances à fond même si notre mission s’annonce des plus difficiles surtout que désormais cela ne dépendra plus uniquement de nous si on gagne mais il faudra aussi qu’Eniymba perde face à San Pedro. Nous jouerons le coup à fond et nous verrons à quoi cela aboutira au final.»

Mohamed-Amine Azzouz