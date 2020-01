Dans la lucarne : Ils ne sont pas encore payés

Notre football continue de faire perdurer les mêmes scories constatées les années passées. En effet, on n'arrive toujours pas à régler le problème financier qui se pose dans la grande majorité de nos clubs actuellement. Personne ne peut démentir le fait qu'ils sont au bord de l'asphyxie, pour ne pas dire dépôt de bilan. Ceux qui sont aux faits de la gestion de nos clubs savent que le «gros de leur budget» est réservé à la masse salariale. Cette dernière est si énorme que tout l'argent reçu des subventions de l'Etat ne suffisent plus de nos jours. D'où les difficultés que l'on relève aussi bien en Ligue1 que 2. La chose qui interpelle ceux qui suivent de plus près le football est le fait que nombreux sont les joueurs qui ne sont pas payés par leurs clubs. même la commission des résolutions des litiges (CRL), au courant de tout qui se dit sur le sujet, ne fait rien pour suffire comme elle l'avait fait il y a quelques années avec le RCRelizane. On lui avait défalqué trois points. Ce cas n'a pas été suivi par d'autres. C'est-à-dire qu'on ne fait que menacer sans passer à l’acte. On craint, peut-être, la réaction de certains clubs qui possèdent une base populaire assez importante. La DNCG est en train de sortir de son silence pour mettre au pilori quatre clubs qui n'auraient pas fait leurs bilans et notamment sur le plan financier pour apporter le meilleur éclairage possible. Ceci dit, on ne veut pas, à priori, ouvrir la boite de pandore et exacerber encore plus les problèmes qui sont déjà apparents ? C'est divin ! Chez nous, ce problème d'argent se pose toujours avec acuité du fait qu'on ne voit que des solutions de replâtrage qui ne règle pas les choses à la racine. On vient de suivre des déclarations de joueurs qui vous affirment, sans faux-fuyants, que leurs coéquipiers dans l'équipe ne sont pas payés pendant plusieurs mois sans que les membres et particulièrement le présent de la CRL ne bougent le petit doigt. C'est-à-dire que quelque part, ils restent bloqués ne sachant quoi faire. C'est vrai que le problème financier dépasse un peu la CRL, mais il faudra au minimum appliquer la règlementation en vigueur équitablement afin que nos clubs ne soient pas lésés ou avoir le sentiment d’être du «premier ou deuxième collège».

Hamid Gharbi