Championnat national militaire de Taekwondo : Un grand moment de rapprochement

Le championnat national militaire de taekwondo a débuté, hier au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun Messaoud- Boudjriou.

Cette manifestation d’arts martiaux a regroupé plusieurs équipes, dont celles des six Régions militaires, ainsi que celles des commandements des forces terrestres, marines, d’aviation et de la Gendarmerie nationale. La manifestation de ce sport de combat d’origine coréenne se déroulera jusqu’au 30 janvier.

Le colonel Ghouini Ba Yazid, commandant du CREPESM, a indiqué, dans son allocution d’ouverture, que le sport militaire œuvre à la formation et à la préparation du militaire sur les plans physique et mental, ainsi que sa mise en forme considérée comme l’élément le plus essentiel des méthodes d’entraînement militaire.

L’intervenant a souligné que ce genre de manifestations sportives consolide les liens de fraternité et œuvre à la connaissance et au rapprochement entre les membres de la composante de l’ANP. «Le sport inculque également les principes de rigueur et enseigne l’esprit de la victoire. Il faut que les sportifs profitent de ce genre de compétitions pour prouver leur niveau qui leur permettra de faire partie des sélections nationales sportives qui représentent l’Algérie dans le concert des nations», a-t-il déclaré.

Le conférencier a rappelé le grand intérêt qu’accorde le haut commandement de l’ANP au sport militaire, consacrant des budgets considérables pour la réalisation de plusieurs complexes militaires sportifs, aux normes internationales avec des moyens développés. «Cette salle omnisports est le meilleur exemple des efforts déployés par le haut commandement de l’ANP au service du sport militaire. Ce centre pourra bientôt accueillir les sportifs dans un hôtel aux normes internationales, ainsi qu’une piscine olympique», a-t-il fait savoir. Il a enfin appelé les sportifs à adhérer aux règles de concurrence loyale et aux nobles valeurs sportives. Kader Bentounès