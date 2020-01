Football : les verts face à la Belgique en juin à Bruxelles ?

L’équipe nationale jouera quatre matches amicaux entre juin et novembre 2020. À en croire la presse belge, la rencontre de juin opposera les Verts, champions d’Afrique en titre, à la Belgique. Le match, s’il a lieu, se jouera entre le 8 et le 9 juin à Bruxelles.

La presse belge a indiqué ce dimanche qu’un match amical entre la Belgique et l’Algérie devrait avoir lieu le mois de juin prochain. RTL Sport, par exemple, croit savoir que les fédérations belge et algérienne sont en discussions en ce moment pour ficeler l’organisation d’un match amical, le 8 ou 9 juin prochain au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des Diables Rouges pour l’Euro-2020. «En juin, nous jouerons à nouveau deux rencontres, dont une à Bruxelles, afin de donner à nos supporters la possibilité de nous saluer d'une bonne manière. Nous ne jouerons pas en Belgique durant l'Euro, donc nous voulons connaître cette alchimie unique encore une fois avant d'aller à l'Euro. Nous allons donc faire en sorte que ce match au stade Roi Baudouin soit spécial», a déclaré le sélectionneur belge, Roberto Martinez. Pour le moment, aucune des parties officielles n’a confirmé ou infirmé cette information, mais il n’en demeure pas moins que l’idée d’un Belgique-Algérie fait son petit bonhomme de chemin depuis le mois de novembre dernier. L’EN, qui reprend du service le mois de mars prochain (23-31 mars) à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la CAN-2021, disputera un total de 4 matches amicaux entre le mois de juin, août-septembre, octobre et novembre 2020. Selon certaines indiscrétions, les Verts pourraient affronter une équipe européenne (la Belgique), une équipe sud-américaine et deux équipes africaines. Au regard du calendrier des Verts (2020-2021), l’EN pourrait jouer un «mondialiste» le mois d’octobre ou novembre, un rendez-vous consécutif à la première (5-13 octobre) ou deuxième journée des éliminatoires pour le Mondial -2022 (9-17 novembre 2020). En tout et pour tout, l’équipe nationale jouera dix matches, officiels et amicaux, entre mars et novembre. La FAF a publié récemment le calendrier des matches, avec les dates des rencontres, sans avoir mentionné les noms des sparrings-partners des Verts en amical. Plusieurs noms de sélections ont circulé jusqu’ici, mais officiellement, la fédération n’a sifflé mot. Il faudra sans doute attendre encore un peu avant d’y voir plus clair.

Amar B.