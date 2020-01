Le président turc achève sa visite en Algérie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté lundi Alger, à l'issue de sa visite d'amitié et de travail de deux jours, sur invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le président turc a été salué à son départ de l'Aéroport international Houari Boumediene par le Président Tebboune et de hauts responsables de l'Etat ainsi que des membres du staff gouvernemental.

Lors de sa visite, MM. Tebboune et Erdogan ont eu des échanges sur les voies et moyens de renforcer les liens unissant les deux pays frères et l'élargissement des domaines de coopération bilatérale.Les entretiens ont porté également sur les questions internationales d'intérêt commun.

A l'issue des entretiens, les deux présidents ont signé une déclaration commune portant création d'un Conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie. Ils ont convenu également de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de cinq (5) milliards de dollars.

Un forum d'affaires algéro-turc a été organisé également ayant permis à plus de 200 opérateurs économiques participants des deux pays d’examiner les voies et moyens à même de hisser les relations économiques et commerciales entre l’Algérie et la Turquie. (APS)