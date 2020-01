Le Premier ministre Abdelaziz Djerad : «Le gouvernement algérien s’engage à soutenir les investissements turcs»

La présence du Président turc à la cérémonie de clôture du Forum d’affaires algéro- turc «constitue un signe fort et symbolique, notamment après l’accord signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Tayyip Recep Erdogan, pour a promotion et le développement de la coopération globale entre l’Algérie et la Turquie, pour un partenariat efficace dans les secteurs de l’économie, de l’énergie et de la culture», a indiqué, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans son allocution de clôture des travaux du forum. «Plusieurs projets d’accords importants ont été examinés, lors de ce forum, qui s’est soldé par un consensus qui permettra de procéder à leur signature, dans les plus brefs délais», a-t-il souligné. À cette occasion, le Premier ministre a annoncé que la prochaine réunion du comité mixte de coopération économique, scientifique et technique se tiendra en Algérie, dans le courant de l’année. «Cette réunion sera une opportunité pour la consolidation de la coopération commune», a indiqué M. Djerad. Dans cet ordre d’idées, il a affirmé que les entretiens ont porté essentiellement sur des accords pour la promotion des investissements, la protection du consommateur et le contrôle de la qualité des produits et des services, l’emploi et la sécurité sociale, ainsi qu’un mémorandum d’entente sur la recherche scientifique et technologique, soulignant qu’une importance particulière lui est accordée, en raison de sa portée. En outre, le Premier ministre a souligné qu’un grand atelier, «pour mettre en place un nouveau cadre pour les relations commerciales et des mécanismes pour l’augmentation du volume des échanges dans l’intérêt des deux pays», sera organisé. Les volume des échanges est important, a relevé M. Djerad, mais il est en deçà des relations économiques et commerciales entre les deux pays. «Car, en réalité, dit-il, ces chiffres ne reflètent pas les potentialités des deux parties, notamment dans le domaine économique.» Il souligne, dans ce sens, que le soutien et le renforcement des capacités «permettront d’aller à des niveaux supérieurs dans les relations bilatérales et d’ouvrir de nouveaux horizons». Évoquant les conclusions du Forum, le Premier ministre a affirmé qu’il a permis, particulièrement, une visibilité pour les perspectives et la définition des capacités disponibles. «Les discussions ont porté sur la promotion de l’investissement mutuel», a-t-il dit. Il a assuré, en outre, que l’Algérie, à sa tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune, «apprécie fortement les engagements du Président et des entreprises turcs en faveur de l’investissement en Algérie et leur contribution dans le développement économique global souhaité». Dans cette optique, le Premier ministre a affirmé «l’engagement du gouvernement algérien à soutenir l’investissement qui constitue une base solide pour le développement des relations bilatérales». Le forum est une occasion pour identifier les secteurs prioritaires pour le gouvernement, notamment la petite et moyenne industrie, les nouvelles technologies, l’agriculture et l’hydraulique. «Ce sont des axes importants qui vont renforcer les relations, non seulement entre les hommes d’affaires, à travers des projets pour un développement durable, mais aussi consolider la coopération entre les deux pays et les liens entre les deux peuples», a conclu le Premier ministre.

N. B.