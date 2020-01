Visite du président Erdogan à Alger : engagements pour des relations densifiées

Le Président Tebboune s’entretient avec son homologue turc

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, hier à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite d’amitié et de travail en Algérie. L’entretien s’est déroulé au siège de la Présidence de la République.

Les entretiens élargis aux membres des deux délégations

L’entretien entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont été élargis hier à Alger aux membres des deux délégations. Ont pris part à ces entretiens, côté algérien, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, le ministre l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, et le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Côté turc, les membres de la délégation accompagnant M. Erdogan ont assisté à ces entretiens.

Le président turc a entamé hier une visite d’amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du président Tebboune.

Création d’un Conseil de coopération de haut niveau

Une déclaration commune portant création d’un Conseil de coopération de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie a été signée hier à Alger. La déclaration a été signée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le président turc se recueille à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est recueilli au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des chouhada de la guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le président Erdogan a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, observé une minute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution.

Le Président Erdogan reçoit le président du Conseil de la Nation par intérim…

Le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a reçu, au siège de sa résidence, le président du Conseil de la Nation par intérim, M. Salah Goudjil.

… et le président de l’APN

Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a reçu hier au siège de sa résidence à Alger le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine.

Le Président Tebboune offre un dîner en l’honneur de son homologue turc

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a offert, au palais du Peuple (Alger), un dîner en l’honneur de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite d’amitié et de travail en Algérie, à l’invitation du président de la République.

En sus de la délégation accompagnant le Président turc, étaient présents à ce dîner, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.