Accès aux ressources génétiques : Vers la ratification du Protocole de Nagoya par l’Algérie

Le protocole de Nagoya sur l’Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages (APA) découlant de leur utilisation et des connaissances traditionnelles associées a été adopté par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique lors de sa dixième réunion le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon). A ce jour, le protocole compte 123 pays (parties) et 92 signataires. L’Algérie a été parmi les premiers pays signataires, mais n’a pas encore ratifié le protocole, ayant fait le choix au préalable, de définir et mettre en place un cadre juridique et institutionnel national. Dans cette perspective, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a lancé le projet APA-Algérie avec l’appui du PNUD et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Ainsi, la Direction générale des Forêts (DGF), point focal national du protocole de Nagoya, chargée de la mise en œuvre de ce projet ambitieux a organisé, hier, au niveau de l’hôtel Mercure d’Alger, un atelier national interinstitutionnel pour l’implémentation de l’APA. S’exprimant à cette occasion, le président de la DGF, Ali Mahmoudi a indiqué que ce projet, qui a pour but de renforcer la protection et l’utilisation durable des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associés, est l’occasion pour renforcer la coopération avec le PNUD. L’expert a ajouté que ce projet permet le développement bioéconomique du pays et participe à créer de l’emploi. «L’APA protège la biodiversité et s’inscrit dans les objectifs de développement durable de l’ONU», a-t-il mis en exergue avant d’affirmer que l’APA assure, notamment le partage juste et équitable des bénéfices découlant de la ressource génétique.

Dans cette droite ligne, Mahmoudi a souligné que «l’Algérie n’a jamais failli à ses objectifs». «Notre pays a été le troisième à signer le protocole. Ainsi, cet atelier est un jalon important pour définir ensemble les étapes à suivre pour dégager une stratégie nationale et un cadre juridico-institutionnel adéquat à même de permettre l’accès aux ressources génétiques et à ratifier le dit protocole», a-t-il conclu.

Pour sa part, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Mme Ablerta Alito, a indiqué que le travail d’élaboration de ce cadre juridique a commencé dès 2015, peu après, la signature en 2014 du protocole par le gouvernement algérien. «Ces travaux ont permis de partager des connaissances et de développer les capacités institutionnelles. Nous sommes à présent dans la phase où nous avons quasiment terminé l’élaboration de ce cadre, par conséquent, l’Algérie pourra sous peu ratifier ce protocole», a-t-elle soutenu non sans déclarer quela ratification du protocole apportera une chaine de valeur importante à l’Algérie et une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes du projet. «La mise en œuvre de ce projet permettra de protéger les ressources du pays en mettant en place une réglementation sur l’accès, sur la protection et le partage équitable juste de la ressource génétique», s’est-elle, enfin, réjouie. De son côté, la directrice nationale, auprès de la DGF, du projet APA en Algérie, Assia Azzi, a, d’emblée, mis à profit cette opportunité pour faire un historique des étapes du projet dans notre pays. Cette dernière a révélé que tout avait commencé en 2013 où un atelier régional avait été organisé à Alger pour discuter de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. «Cette rencontre qui n’a pas été concluante a été l’occasion pour l’Algérie de demander l’appui du PNUD, qu’elle a immédiatement obtenu. Ainsi, en novembre 2016 le premier atelier de lancement du projet APA a été organisé», a-t-elle fait savoir avant de préciser, qu’outre répondre aux objectifs du développement durable, l’APA, prend, aussi, en compte et répond à la préoccupation d’équité entre les territoires. La même responsable a affirmé que l’un des buts de cette rencontre est, également, de discuter des actions à entreprendre pour l’année 2020.

«La mise en œuvre de ce projet est avoir un cadre juridique APA en adéquation avec notre contexte nationale car le protocole de Nagoya ne donne que les grandes lignes à suivre qu’il faut spécifier», a-t-elle affirmé avant de révéler qu’entre 2018 et 2019 pas moins de 6 ateliers ont permis de dégager quatre avant-projets de décret exécutif.

Toutefois, conclut-elle, les discussions sont toujours en cours, pour dégager un consensus et être en mesure de ratifier le protocole cette année.

Sami Kaidi