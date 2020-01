Entrée en vigueur du statut particulier des travailleurs de l’éducation : Des hausses de salaire avant le 31 mars prochain

Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a révélé, hier, que le statut particulier des travailleurs de l'Éducation entrera en vigueur, au plus tard le 31 mars prochain. Selon le ministre, le retard dans la promulgation de ce texte est dû à la discorde autour la grille des grades relevant du secteur, datant de l'année 2008, ainsi qu’aux différentes revendications exprimées à ce jour par les syndicats qui portent dans l’ensemble sur la création de nouveaux grades et la suppression de certains grades existants.

Dans sa réponse au député Messaoud Amraoui, le ministre a fait savoir qu’une commission spéciale a été mise en place pour préparer les décisions ministérielles qui définissent clairement les missions de chaque grade de l'Education nationale, à condition que cela soit accompli dans les délais requis. De tels dossiers ont des implications directes sur la vie scolaire d'une part, ainsi que sur le parcours professionnel des salariés du secteur, d'autre part.

Il faut dire à ce titre, que la nouvelle nomenclature des grades publiée par le ministère de l'Éducation nationale concerne les inspecteurs, les directeurs d'établissements d'enseignement, les surveillants et les conseillers pédagogiques ainsi que les professeurs de l'enseignement secondaire et primaire, outre les enseignants du primaire. Le changement des grades et de classement entrainera une augmentation de salaires.

Dans le cadre de ces changements, l'enseignant assistant sera promu au grade d'enseignant du primaire, et le grade passera de 7 à 10, les enseignants du primaire et les enseignants principaux du primaire seront de la catégorie 11 à 12 et de 12 à 13, respectivement. Pour les enseignants du secondaire technique, il est prévu que leur grade passe à celui des enseignants du secondaire, c’est-à-dire il sera porté à 13. Quant au personnel de l'éducation, le grade d'assistant d'éducation sera élevé au grade d’assistant principal d'éducation, de sorte que son classement passera de 7 à 8, ce qui est de même pour les surveillants généraux de l'éducation, qui devraient être promus au grade d’assistant principal d'éducation et leur classement passera de 11 à 12.

Le nouveau statut du personnel de l’éducation prévoit également une revue à la hausse du classement pour les conseillers de l’éducation et les surveillants du secondaire, qui passeront de la catégorie 13 à 15 pour les conseillers, et de 14 à 16 pour les surveillants. Le personnel d'orientation scolaire et professionnelle bénéficiera lui aussi des changements attendus, puisqu’ils passeront de la catégorie 10 à la 12, tandis que le conseiller principal passera de la catégorie 13 à la 14. En ce qui concerne les laborantins, il a été décidé que leur classement passe de l’échelon 5 à 7, avec le changement de grade d'aide de laboratoire à assistant technique des laboratoires. Les changements attendus n'ont pas exclu le personnel en charge des cantines scolaires, où le classement des conseillers en nutrition passera de 11 à 13.

Il est également prévu que le classement des intendants passe de l’échelon 7 au 8, avec le changement du grade à assistant principal des services économiques. Quant aux intendants assistants, leur classement passerait de 11 à 12, tandis que le classement de l’intendant principal passera de 14 à 15.

Les directeurs des établissements d'enseignement, bénéficieront eux aussi, du nouveau statut. Ainsi le directeur adjoint d’école primaire passera de 12 à 13, le directeur d'école primaire de 14 à 15, directeur d’établissement moyen passera de la catégorie 15 à 16, tandis que le directeur secondaire passera quant lui à la catégorie 17 après avoir été auparavant classé dans la catégorie 16.

