En prévision des échéances électorales : L’ANIE renforce ses structures

C’est un grand chantier de restructuration qui est en cours au sein de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Au niveau de l’Autorité, on s’attelle actuellement à renforcer les dispositifs de préparation des consultations électorales, à l’élaboration du statut et du règlement intérieur et à l’organisation des prochaines échéances. Dans une déclaration à El Moudjahid, le chargé de communication de cette instance, M. Ali Draâ, a indiqué que l’autorité, qui sera appelée dans les mois à venir à superviser les échéances électorales, planche actuellement sur «le renforcement des structures au niveau de l’ensemble des wilayas du pays»

Une démarche qui a déjà été annoncée par le président de l’ANIE , Mohamed Charfi, indiquant, la semaine dernière depuis Mostaganem, lors de l’ouverture des travaux du colloque national sur l’enrichissement du projet de révision de la Constitution, que son instance œuvre également à «la création d’une nouvelle structure d’organisation afin d’encadrer les échéances électorales».

M. Charfi avait affirmé que l’ANIE poursuivra ses missions, grâce à la contribution des organismes nationaux, en observant et en surveillant tout ce qui lui est dévolu comme missions. Il s’agit, selon M. Draâ, d’une structure qui viendra consolider le travail de l’instance, en renforçant ses ressources humaines «pour l’encadrement, la supervision, l’organisation et la surveillance des opérations, donc tout le processus électoral». Ce renforcement des structures, «au niveau local notamment», nécessite le recours aux compétences universitaires, aux spécialistes, ainsi qu’aux acteurs de la société civile et tous ceux qui peuvent contribuer à poser les jalons d’une réflexion sur le rôle de cette institution en tant qu’organisme indépendant dont la mission est d’acter et de consacrer» la pratique démocratique.

Aussi, la grande tâche pour l’ANIE est de «consolider ses structures de base». Cela ne pourra se réaliser sans la «contribution active de tous les intervenants concernés par le processus électoral, notamment les membres de cette instance, à travers es bureaux locaux dans les différentes wilayas», a souligné M. Draâ. Pour la mise en œuvre de cette restructuration, l’Autorité compte associer ses membres et les présidents de ses bureaux locaux, pour une contribution réelle, à travers l’organisation de réunions et de rencontres avec les acteurs de la société civile, des spécialistes et des citoyens, afin de permettre à tout un chacun de collaborer, de proposer et de réfléchir à des mécanismes et outils de travail par rapport aux différents aspects liés aux processus électoral, dans l’objectif, d’abord, de mettre en valeur ces contributions. Cela reflète, selon les responsables de l’ANIE, la place qu’occupe cette institution, et également «l’impartialité en tant qu’autorité indépendante et libre de tout interférence administrative».

L’ANIE sera appelée, donc, à jouer son rôle dans cette conjoncture importante, notamment pour ce qui concerne le projet d’amendement de la Constitution qui sera soumis au vote, une fois le projet du texte élaboré et débattu au Parlement. Tout en rappelant que l’ANIE a «pu réaliser le grand défi de la supervision de la présidentielle de 12 décembre», M. Draâ a affirmé que cette institution «peut être sollicitée à tout moment» et qu’elle est «prête à faire face aux prochaines échéances».

S’agissant des missions de cette instance, M. Draâ explique que celle-ci «est active sur tout ce qui concerne l’organisation des élections, notamment la révision permanente du fichier électoral». «Le fichier n’est plus au niveau du ministère de l’Intérieur, mais à la disposition de l’ANIE», a assuré M. Draâ.

Notons que l’article 6 de la loi organique n°19-07 du 14 septembre 2019 stipule que l’ANIE «se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir».

Dans cet esprit, le projet de la création d’un observatoire lié à l’ANIE est préconisé par bon nombre d’experts et d’analystes politiques. Un organisme dont la mission consisterait, notamment à la réflexion sur les mécanismes de la consécration de la démocratie dans notre pays.

Tahar Kaidi