Gestion des affaires publiques et nouvelle gouvernance : Célérité, efficacité et transparence

Bien que pris par l’élaboration du plan du gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles et les instructions du chef de l’état, les ministres s’attellent chaque jour à la prise en charge des préoccupations des citoyens dans divers domaines. Tous les dossiers ouverts sont prioritaires et toutes les urgences doivent être prises en compte pour satisfaire les besoins vitaux de la société.

L’amélioration du cadre de vie des citoyens étant un chapitre important et essentiel dans le programme des pouvoirs publics, le gouvernement travaille pour réaliser concrètement cet objectif.

Simultanément au processus de finalisation du plan d’action qui va apporter des réponses radicales, efficaces et pérennes aux préoccupations citoyennes, les ministres ont décidé de s’attaquer aux problèmes posés avec un engagement et une détermination sans faille. La rapidité et l’efficacité avec lesquelles ils agissent constituent en soi la preuve tangible de la concrétisation du changement depuis l’élection présidentielle du 12 décembre dernier.

Sur toutes les questions posées et les demandes soulevées, un traitement d’urgence est apporté et des solutions esquissées pour lutter contre certains phénomènes et maux qui empoisonnent la vie quotidienne des citoyens. A présent, les efforts des pouvoirs publics sont concentrés sur la lutte contre le phénomène des accidents de la route qui fauchent des vies humaines et causent d’importants dégâts matériels sur les routes.

C’est une priorité et une urgence nationale qui interpelle tout le monde et qui nécessite l’implication, la mobilisation et l’engagement de tous pour juguler un phénomène qui a pris des proportions alarmantes ces dernières temps. Tous les moyens doivent être mobilisés et toutes les solutions et options sont envisageables sur cette question qui endeuille chaque jour des familles lassées de compter les morts et de comptabiliser les blessés et les handicapés. Il faut dire que ce dossier est sérieusement pris en charge actuellement et fera l’objet prochainement d’un examen approfondi et une étude minutieuse pour établir un diagnostic qui permettront d’engager des mesures, actions et opérations à même de réduire sensiblement dans un premier temps l’ampleur du phénomène.

Outre le durcissement des mesures coercitives contre les chauffards, il es impératif de procéder à la révision totale et profonde de tous les textes réglementaires et législatifs qui régissent et encadrent la circulation routière.

Les efforts doivent se concentrer et s’intensifier désormais sur le plan de la sensibilisation et la communication pour informer, expliquer, mettre en garde et interpeller l’ensemble des citoyens et notamment les automobilistes sur les dangers et risques du non respect du code de la route. Plus qu’un pari, c’est un véritable défi auquel sont soumis les pouvoirs publics sur cette épineuse question. L’autre urgence et pas des moindres à laquelle s’attelle l’exécutif est indéniablement l’élimination des embouteillages et la régulation de la circulation dans les centres urbains.

Le dossier est en cours de traitement et d’étude dans le cadre d’une nouvelle redéfinition du schéma des transports notamment dans les agglomérations pour mettre fin à l’anarchie qui règne et dont les conséquences sont néfastes et préjudiciables.

A l’heure actuelle, la réorganisation profonde et totale du secteur des transports et principalement le volet relatif à la circulation routière s’impose comme un chantier prioritaire. L’intervention énergique de l’Etat et la prise de conscience citoyenne sont les deux facteurs qui pourraient être déterminants dans l’action visant à mettre fin à l’hécatombe et l’anarchie sur les routes.

L’exécutif est attendu sur ce chantier comme sur d’autres dossiers ouverts depuis l’élection présidentielle du 12 décembre dernier. Le gouvernement est soumis à l’obligation de résultats sur bien de questions prioritaires sériées dans le chapitre des urgences à régler pour être à la hauteur des attentes des citoyens.

La prise en charge de cet important et délicat dossier montre aisément que le changement est réel et palpable. La célérité et l’efficacité relevées dans le traitement des problématiques et questions posées augure d’un avenir meilleur en matière de gestion des affaires du pays et de bonne gouvernance.

L’espoir est permis et l’optimisme doit être de mise pour édifier une nouvelle République sur des bases nouvelles, solides, saines et transparentes.

M. Oumalek