Révision de la Constitution : Le citoyen sera informé à chaque étape du processus

Érigée en priorité absolue dans le projet de réformes politiques, la révision de la Loi fondamentale concerne, en premier lieu, le citoyen, d’où la nécessité de le tenir informé sur toutes les étapes du processus. C'est l'engagement pris par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Il l’a clairement souligné, lors de la rencontre tenue avec les responsables des médias nationaux. «Je tiens à ce que le citoyen soit bien informé de tout le processus de révision constitutionnelle», a déclaré le chef de l’Etat. Le président, tout en apportant les éclairages nécessaires, a relevé qu’il avait fait appel à des spécialistes ayant à la fois la maîtrise conceptuelle et du contenu constitutionnels. Le président de la République a, en outre, mis en exergue le fait qu’il a «personnellement défini les cadres sous-tendant ce changement, revendiqué par l'ensemble des Algériens, qu'ils soient du Hirak ou non». Il a indiqué que «lorsque la première mouture de la Constitution révisée sera prête, elle sera distribuée à toutes les catégories de la société pour être enrichie», soulignant qu’«il n'y aura pas de débats anarchiques». Il convient de rappeler que deux mois sont accordés au comité d’experts avant la remise des conclusions des travaux. La prochaine étape sera donc la distribution de cette première mouture. Le président de la République a déclaré que «par la suite, la commission se réunira, une nouvelle fois, pour étudier toutes les observations, enrichir ou apporter des changements aux propositions initiales. Elle peut introduire 10, 15 voire 20 clauses, comme elle peut reformuler un article donné en réponse à des revendications de citoyens souhaitant voir le pays immuniser contre certains comportements». Le document sera, l’étape suivante, soumis à l’appréciation des parlementaires, comme l’a annoncé le président de la République, lors de cette rencontre avec des responsables de médias. «Une fois la mouture finale prête, elle sera présentée aux deux Chambres du Parlement pour débat et adoption avant de la soumettre au référendum populaire», a fait savoir le chef de l’Etat. Il a ajouté avoir «préféré que le débat passe par le Parlement et que toutes les explications soient données aux citoyens afin qu'ils puissent avoir une idée claire et que le référendum soit supervisé par l'Autorité nationale indépendante des élections. Que le peuple cautionne ou pas ne sera nullement un problème, nous opérerons d'autres amendements et changements jusqu'à ce que nous parviendrons à une Constitution consensuelle», notant qu’«après toutes ces étapes, la Constitution sera soumise au référendum, ce qui voudra dire que l'ensemble des Algériens se sont prononcés et qu'il ne s'agit nullement d'une Constitution sur mesure pour un président, un clan ou un mode de gouvernance. Cette Constitution marquera le début de l'étape fondamentale». L’amendement de la Constitution est qualifié à juste titre de pierre angulaire de l'édification d'une nouvelle République. Il est également, prévu un amendement de la loi électorale, qui interviendra par la suite. A ce sujet, le président de la République a relevé qu’il sera question d’une «loi rigoureuse qui criminalise l'utilisation de moyens illégaux, qui empêche les citoyens d'être à pied d'égalité devant les urnes et qui criminalise également l'utilisation de l'argent sale et d'autres formes de luttes d'influence». Le président Tebboune a aussi annoncé que «l'opportunité sera donnée aux compétences pour postuler aux Assemblées locales et à l'Assemblée populaire nationale, notamment à la jeune génération, les 25, 30 et jusqu'à 40 ans». «Une génération intègre qui a un sens élevé de patriotisme et qui nous permettra d'entrer confiants dans l'ère de l'Algérie nouvelle», a-t-il assuré.

Soraya Guemmouri