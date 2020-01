Attaque terroriste contre le camp militaire de Sokolo au Mali : L’Algérie «condamne avec force»

L'Algérie «a condamné avec force» l'attaque terroriste ayant ciblé hier le camp militaire de Sokolo dans la région de Ségou, dans le centre du Mali, occasionnant des pertes dans les rangs de la Gendarmerie malienne.

«Nous condamnons avec force l'attaque terroriste ayant ciblé le camp militaire de Sokolo dans la région de Ségou, dans le centre du pays, occasionnant des pertes dans les rangs de la Gendarmerie malienne», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz-Benali Cherif, dans une déclaration. «Nous nous inclinons devant le sacrifice des militaires maliens morts au service de leur patrie et de leur peuple, et nous tenons à présenter nos condoléances et à assurer de notre solidarité leurs familles, le gouvernement et le peuple frère du Mali», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du MAE a affirmé que l'Algérie «demeure convaincue que les forces de sécurité et de défense, le peuple et le gouvernement du Mali continueront à livrer une lutte implacable contre l'hydre terroriste dans ce pays voisin engagé sur la voie de la réconciliation et de l'entente nationales». L'attaque contre le camp militaire de Sokolo a fait 19 morts et 5 blessés, selon un nouveau bilan provisoire annoncé par l'armée malienne.