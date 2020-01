Conseil de la nation : Quel rôle durant la prochaine étape

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a présidé, hier, une réunion du Bureau du Conseil élargie aux présidents des groupes parlementaires, consacrée à «l'examen du rôle que doit assumer le Conseil durant la prochaine étape, en conformité avec les engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et en réponse aux aspirations du peuple et à ses revendications légitimes, à commencer par la première des priorités : l'amendement de la Constitution», indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Lors de cette réunion, il a été décidé de «reprendre le fonctionnement normal du Conseil et d'engager les préparatifs liés au débat du plan d'action du gouvernement qui sera soumis au Parlement pour examen et enrichissement», a précisé la même source. Il a été décidé également de «la poursuite des débats autour des textes de lois en cours d'études, ainsi que ceux qui seront soumis par l'Assemblée populaire nationale (APN), et ce dans le cadre des prérogatives conférées à l'APN, de manière à servir pleinement l'institution parlementaire et l'État, et de réunir les meilleures conditions possibles pour l'édification d'une Algérie nouvelle aspirant à assumer pleinement son rôle pionnier aux niveaux régional et international», a conclu le communiqué.