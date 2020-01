Projet d’Hôpital psychiatrique de Béchar : 14 ans d’attente…

Cela fait 14 ans que l’hôpital psychiatrique de Béchar attend de voir le jour. Les travaux de cette structure sanitaire, d’une capacité de 120 lits et dont l’avis d’appel d’offres a été lancé en 2007, n’ont toujours pas été lancés en raison de lenteurs bureaucratiques, d’une absence de suivi, mais également d’un manquement des organismes chargés de sa réalisation. Pris en charge par la DLEP, à la suite de la résiliation, en 2016, du contrat avec une entreprise publique, la relance du projet d’achèvement engagé depuis 2019 a consisté en un premier temps à la répartition des travaux en 7 lots distincts tout en procédant à une réévaluation de l’enveloppe financière, initialement arrêtée à 888 millions de dinars et qui est passée à 1.008 millions de dinars. En attendant la réception de cet hôpital prévue pour février 2021, c’est le service psychiatrique relevant de l’hôpital Tourabi-Boudjemêe qui se trouve confronté à d’énormes obstacles inhérents à la gestion quotidienne des besoins hospitaliers, au manque de personnel qualifié et souvent de médicaments.

Ce service, appelé également à prendre en charge les déficients mentaux venants d’autres régions de la wilaya se voit ainsi confronté à des problèmes liés aux capacités d’accueil.

Ramdane Bezza