Approvisionnement en médicaments : Vers un plan anti-rupture de stock

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en coordination avec le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) œuvre actuellement à l’élaboration de la liste de médicaments en rupture de stock ou qui connaissent une tension dans leur approvisionnement.

Il sera ainsi possible à partir de cette liste, d’établir un plan d’urgence pouvant régler toute éventuelle pénurie. Il faut dire que ce problème de rupture persiste depuis quelques années. Les «médicaments indisponibles» ont été d’ores et déjà été identifiés. On compte, selon le Snapo, pas moins de 150 produits en rupture ou sous tension.

Face à cette situation, un plan anti-rupture de stock est en cours de préparation par la tutelle. La commission de veille pour la disponibilité des médicaments essentiels, installée au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, va se réunir justement cette semaine, pour plancher sur le sujet et trouver les solution. Cette cellule va procéder, également, à un examen approfondi de la liste des médicaments déclarés en situation de rupture. Il faut dire que le ministère de la Santé a instruit les intervenants dans cette filière afin qu’ils prennent en urgence les dispositions à même de mettre fin à ce problème et empêcher sa réédition.

Le ministère a également donné des instructions pour l'installation de démembrements de cette commission au niveau des wilayas dans le but de mener des visites d'inspection et d'identifier les dysfonctionnements dans la chaîne de distribution. Une enquête a été lancée sur le terrain et les premières conclusions révèlent des failles au niveau de la distribution. Le syndicat a dénoncé les pratiques illégales d’un certain nombre d’importateurs et de distributeurs qui monopolisent, depuis des années, le marché pharmaceutique algérien et imposent aux professionnels du secteur leur propre loi.

Selon ce syndicat, les causes de cette pénurie sont à chercher du côté de ces importateurs qui distribuent les médicaments en petites quantités. «Après, ils proposent aux pharmaciens les même produits à des prix exorbitants. Donc, cette pénurie de médicaments est due à une situation de monopole imposée par un certain nombre d’importateurs et de distributeurs», a dénoncé le Snapo.

Affirmant que toutes les classes thérapeutiques de médicaments sont touchées par la pénurie, le syndicat a précisé que ces médicaments sont nécessaires pour soigner les pathologies lourdes, telles que le cancer, les maladies neurologiques et les maladies de la glande thyroïde. Notons que le programme d'importation de médicaments pour l'année 2020 avait été libéré le 1er juillet 2019 afin de parer aux ruptures récurrentes. Ceci dit, la production nationale de médicaments est au cœur des priorités du gouvernement, selon le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie, Abdelouahab Kerrar. L’épisode de la pénurie de médicaments ne sera, dans un futur proche, qu’un mauvais souvenir, puisque la production nationale s’inscrit désormais dans une logique d’exportation. «L’industrie pharmaceutique a franchi ces dernières années un très grand pas, elle couvre plus de 50% des besoins nationaux. A ce rythme l’industrie pharmaceutique possède les capacités propres à exporter», a-t-il dit.

Sarah Benali Cherif