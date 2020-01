Prévention contre le coronavirus : Le ministère de la Santé rassure

«Toutes les mesures de précaution et de riposte ont été prises pour parer à toute éventuelle apparition du nouveau coronavirus dans notre pays.» C’est ce qu’a affirmé, hier, le Dr Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Lors d’une conférence de presse animée au siège du ministère, en présence d’experts et spécialistes, le Dr Djamel Fourar a indiqué qu’un dispositif de surveillance est opérationnel au niveau des aéroports, notamment l’aéroport international de Houari-Boumediène d’Alger. «Ce dispositif de surveillance a été mis en place jeudi dernier», a précisé M. Fourar, ajoutant que vendredi passé «nous avons enregistré l’arrivée du premier vol en provenance de Pékin avec à son bord 211 voyageurs». «Tous les passagers ont été soumis au contrôle sanitaire par caméras thermiques», a-t-il fait remarquer.

Le conférencier fera savoir que les passagers ont été pris en charge par l’équipe médicale de l’aéroport chargée du contrôle sanitaire. «Cette opération se poursuit, ciblant particulièrement les voyageurs en provenance de Chine qui font escales à Dubaï, Doha et Istanbul», a noté le Dr. Fourar, affirmant qu’un dispositif similaire a été mis en place au niveau des aéroports de Constantine et d’Oran qui enregistrent des vols venant d’Istanbul.

Pour mener à bien leur mission, a-t-il dit, les équipes médicales mobilisées au niveau des aéroports ont été dotées de moyens nécessaires pour intervenir vite et bien. «Dans le cas d’une éventuelle détection de passager suspect, ce dernier sera orienté vers les structures hospitalières mobilisées à cet effet pour assurer sa prise en charge immédiate», a indiqué le directeur de la prévention au ministère de la Santé.

Pour éviter les risques de propagation du coronavirus, le Dr. Fourar a, également, révélé que des mesures particulières concerneront notamment les pèlerins de retour de La Mecque dans le cadre d’une Omra, précisant que l’existence d’un cas importé de coronavirus au niveau de l’Arabie saoudite ne veut pas dire pour autant qu’il faut s’alarmer. Cependant la prudence est de mise. A cet effet, les pèlerins seront sensibilisés par les équipes médicales sur la nécessité de prendre les mesurer d’urgence pour empêcher toute contamination par le virus.

Aussi, dira-t-il, «nous sensibilisons sur l’importance pour chaque personne ayant voyagé et qui présente des symptômes identiques à cette maladie virale de consulter en toute urgence». Cette mesure permet d’éliminer le doute ou de bénéficier d’une prise en charge précoce.

Le Dr Fourar a, dans ce sillage, indiqué que les symptômes du coronavirus peuvent être confondus avec ceux d’une grippe modéré, à savoir fièvre, courbatures et une toux, tout en soulignant la nécessité d’adopter les mesures : notamment le lavage des mains et l’utilisation des mouchoirs jetables. Concernant les étudiants algériens qui suivent leurs études en Chine, particulièrement dans la ville de Wuhan, qui actuellement a été mise en quarantaine par les autorités chinoises, le même responsable a fait savoir que ce problème a été évoqué par plusieurs pays. Néanmoins, «un travail de coordination entre les ministères de la Santé, des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur est actuellement en cours pour assurer le rapatriement de ces étudiants dans les plus brefs délais», a-t-il révélé. De son côté, le Dr Fawzi Derrar, responsable du laboratoire des maladies respiratoire à l’Institut Pasteur d’Algérie a, dans sa présentation, évoqué la situation épidémiologique de cette nouvelle infection virale qui a fait son apparition pour la première fois le 31 décembre dernier en Chine plus exactement dans la ville de Wuhan qui compte plus de 11 millions d’habitants. En se référant aux données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Fawzi Derrar a indiqué que le nombre de personnes touchés par les maladies en Chine s’élève à 1.287 cas, dont 41 décès dus à une infection pulmonaire provoquée par le virus. Il fera savoir que d’autres cas ont été enregistrés dans plusieurs pays citant, entre autres, la France, le Vietnam, l’Australie et l’Arabie saoudite.

Le Dr. Derrar a, en outre, indiqué qu’aucune explication n’a été fournie à ce jour concernant l’origine ou le mode de transmission de ce nouveau coronavirus, soulignant l’existence d’une certaine similitude avec le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) apparu en 2003 et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient révélé en 2015.

Kamélia Hadjib

--------------------------

Des mesures préventives à l’aéroport et au port d’Oran

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a mobilisé des équipes médicales et doté l’aéroport et le port de caméras thermiques pour prévenir l’arrivée de personnes porteuses de coronavirus, a appris, hier, l’APS, du chargé de la communication de cette institution.

Les caméras thermiques détectent les personnes ayant une température élevée. Les équipes médicales se chargeront d’ausculter les personnes suspectes et de les isoler au cas où elles seraient suspectées d’être porteuses du virus, a expliqué Youcef Boukhari.

Malgré le fait qu’aucun vol direct ne relie Oran à la Chine, foyer principal de la pandémie du coronavirus, des précautions doivent être prises car des voyageurs en provenance de cette région lointaine peuvent débarquer avec des vols à escales, a encore noté M. Boukhari.

Par ailleurs, la DSP a instruit l’ensemble des établissements de la santé de faire preuve de vigilance quant à la nécessité de renforcer le volet prévention et de prendre éventuellement en charge les cas, dès leur apparition.