Partenariat et investissement : Une cinquantaine d’hommes d’affaires libyens attendus à Alger

Une cinquantaine d’hommes d’affaire libyens prendront part aux travaux du Forum d’affaires algéro-libyen, prévu demain à Alger, a déclaré hier à l’APS la directrice générale de la Chambre algérienne du Commerce et d’Industrie (CACI), Ouahiba Bahloul. Organisé par la CACI, en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Sebha, ce forum se veut un carrefour de rencontres et de mise en relations des hommes d’affaires et opérateurs économiques algériens avec leurs homologues libyens, en vue d’explorer les possibilités de partenariat entre les deux parties et les opportunités d’investissement offertes en Algérie, a précisé Mme Bahloul.

Lors de cette rencontre, il sera également question de l’examen des possibilités d’exportation des produits algériens en Libye, a-t-elle fait savoir.

Le forum des affaires algéro-libyen englobe la majorité des activités économiques, notamment l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, les produits agricoles et les parfums, a expliqué la DG de la CACI.