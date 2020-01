Sétif : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Les services de police de la Sûreté de la wilaya de Sétif ont démantelé récemment une bande de malfaiteurs composée de trois individus âgés de 30 à 46 ans.

L’opération indique la cellule de communication et des relations publiques s’est traduite par la saisie de 4 kilos de drogue et la récupération de 24 millions de centimes provenant de ce trafic.

Agissant suite à l’exploitation d’informations, les éléments de la police judiciaire de la 15e Sûreté urbaine ont déclenché aussitôt une enquête approfondie qui a permis d’identifier les éléments de cette bande. A la suite de quoi, une filature de près d’un mois se traduira par l’arrestation des trois individus en possession de résine de cannabis et d’une somme d’argent. Une procédure judiciaire à été établie à l’encontre des mis en cause qui ont été présentés devant les juridictions compétentes.



Saisie de 2.800 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daira de Ain Oulmène ont mis fin aux agissements de cinq individus qui écoulaient des produits psychotropes dans cette ville. 2.800 comprimés psychotropes, 30 quintaux de tabac à chiquer et 40 millions de centimes grâce à l’exploitation minutieuse d’informations relatives à cette affaire.

Saisie de 222 kg de viande blanche avariée

Les éléments des unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, ont saisi récemment 222.1 kg de viande de poulet impropre à la consommation lors du contrôle d’un camion frigorifique de marque KIA sur une route nationale indique la cellule de communication du groupement territorial. Le propriétaire du véhicule ne disposait d’aucun document sanitaire et l’examen opéré par un médecin vétérinaire fera ressortir que toute cette quantité de viande blanche était avariée.

F . Zoghbi