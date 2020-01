Collision à M’sila : 5 morts et 31 blessés

Les 25 blessés sur 31 dans l’accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Aïn El-Hadjel (wilaya de M’sila) faisant 5 morts ont quitté l’hôpital de Sidi Aïssa, après avoir reçu les soins nécessaires, a-t-on appris auprès des services de cet hôpital.

«Les personnes ayant reçu les soins nécessaires sont toutes sorties de l’hôpital», hormis trois blessés souffrant de fractures et qui sont sous surveillance médicale, alors que trois autres victimes atteintes de blessures jugées «critiques» ont été évacuées dimanche matin à l’hôpital de Douéra (Alger), a indiqué la même source, avant de préciser que quatre des cinq personnes mortes dans l’accident ont été identifiées.

Une collision est survenue, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la localité d’Ennahia, près d’Aïn El-Hadjel, entre un car assurant la liaison Alger-Hassi Messaoud et un tracteur causant la mort de cinq personnes et blessant 31 autres qui ont été évacuées à l’hôpital de Sidi Aïssa.

Le wali de M’Sila, El Cheikh El Ardja, s’est déplacé sur les lieux de l’accident pour s’enquérir de la situation des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale.