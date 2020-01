Phytothérapie : Une vocation à la fois médicale et cosmétique

La nature «harponne» de plus en plus les Algériens. Le retour aux sources se confirme pour beaucoup de personnes qui vivent à l’heure du naturel, annonçant ainsi un retour en force, voire spectaculaire des produits bio.

Le consommateur ne se questionne presque plus quand il s’agit des compositions «vertes» pour des soins, e bien-être et le confort. La question étant tranchée d’avance. À l’échelle mondiale, puiser dans la nature afin d’avoir la pêche, se faire beau ou améliorer ses défenses naturelles, est très tendance. L’on assiste à un véritable sursaut des plantes utilisées sous différentes formes, pour différents problèmes, liés à la santé ou encore au domaine de la cosmétologie. L’option du naturel ne laisse plus indifférent d’autant plus que l’industrie de transformation des plantes médicinales et aromatiques a connu un boom à travers le monde.

Aujourd’hui, on trouve sur le marché des compléments alimentaires à base de curcuma, de gingembre, de ginseng, de béta carotène ou d’aloé vera et bien d’autres plantes qui sèment à tout vent, un peu partout et pas seulement chez l’herboriste, mais également chez le pharmacien, n’hésitant pas, la plupart du temps à verser dans un cours magistral sur les bienfaits et les vertus de ces compositions miraculeuses, testées et prouvées et surtout vivement recommandées quand on ne se sent pas bien dans sa peau ou dans sa tête aussi.

C’est un fait : les plantes sont dans tous leurs états, avec la complicité des spécialistes du marketing, associés à cette démarche à travers enseignes et spots publicitaires incitant le client à sauter le cap de l’hésitation et tenter ces expériences concluantes, à portée de main, désormais avec un commerce électronique, de plus en plus présent sur les sites et portails spécialisés ou encore les réseaux sociaux qui se mettent , à leur tour, au parfum de la phytothérapie.

Toutes les couches de la société, sans exception aucune, se réapproprient les secrets de la nature à travers l’acquisition de ces nombreux produits en vente dépassés par une aura, nourrie, à longueur de journées, par la publicité.



Les plantes amies de la santé et du bien-être



Depuis la nuit du temps, l’homme a toujours puisé dans son milieu naturel pour trouver des remèdes aux problèmes de santé les plus complexes. Le recours à la médecine douce reste, à ce jour, en plus des progrès de la médecine et des recherches, une option à laquelle on ne renonce pas. C’est connu, les plantes médicinales n’ont plus de secret pour nos aïeux, et les amateurs de la phytothérapie aujourd’hui. On estime que 80% de la population mondiale y a recours pour ses premiers soins de santé. Les tisanes, les cataplasmes, les recettes à base des différentes variétés de thym, la bardane, le gingembre, l’armoise, le ginkgo pour ne citer que celles-ci, continuent à voler au secours des familles algériennes qui n’ont point renoncé à ce mode d’emploi dans le traitement des maladies ou tout simplement leur confort. Il faut dire que cette pratique a connu un boom, avec la réglementation récemment de la profession d’herboriste en Algérie qui a permis la multiplication de ce type de commerce dans tous les quartiers qui ne proposent d’ailleurs pas seulement ces plantes en vrac mais également des préparations naturelles à vocation thérapeutique et esthétique à la fois. Chez les herboristes on trouve des produits pour le colon, le stress, la fatigue, la migraine... Par ailleurs, il faut signaler que ces derniers ont profité, de la transformation et extraction d’huiles médicinales et aromatiques, pour prendre, ces dernières années, la forme d’une industrie à part entière pour proposer une interminable gamme d’huiles, allant de la cannelle, au poivre noir, en passant par l’huile de carottes, de pomme, de cerises, de raisins ou encore de pépin de courges et de moutarde. En fait, si, il y a quelques années, ces produits étaient importés du Pakistan, d’Arabie Saoudite. De nos jours, de plus en plus d’industriels algériens ont investi dans ce créneau. Tous les jours que Dieu fait, en effet, de nouvelles marques qui font leur apparition sur les étals de boutiques. Afnane ou encore Zazia sont connus désormais par les férus de la médecine douce. Marwa, rencontrée dans l’un de ces magasins qui propose des merveilles de la nature, nous dira en substance : « Je n’ai plus de peine à trouver désormais, moi qui suis amateur de produits bio, tout ce que je cherche pour la santé et l’allure».



Des cosmétiques verts sur le marché algérien



La phytothérapie n’est pas seulement l’art de traiter les problèmes de santé, elle sert aussi à raffiner le grain de la peau du visage, à rendre nos cheveux fournis et soyeux, nous aider à mincir, bref, à être plus belle et plus coquette. Les industriels ont su développer cette filière naissante chez-nous et laquelle rencontre déjà un grand engouement. Le cas d’Abusaad, cet investisseur algérien de Bordj Bou-

Arreridj, dont l’entreprise a été créée depuis quelques années déjà est un exemple concret de la réussite de cette industrie, proposant des huiles d’amande, de ricin, des crèmes pour l’acné, des shampoings pour la chute de cheveux, des pains de savon aux extraits naturels de carotte, de papaye, de caviar, des gels à base d’aloé vera, des soins pour lèvres, des produits pour hygiène corporelle..., à des prix très abordables.

Aujourd’hui, de nombreuses plantes qui n’ont pas de bonne presse, malgré leur efficacité prouvée par des recherches, ont été réhabilitées à la faveur d’une industrie de transformation de plantes pour en tirer le meilleur de celles-ci et l’utiliser à des fins pas seulement médicales mais également esthétiques.

Samia D.