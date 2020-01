Tiaret : générale de la pièce Madjanine wa laken

La générale de la pièce «Madjanine wa laken» (Fous, mais), produite par la troupe théâtrale «El Mechaâl» de la wilaya de Tiaret, a été présentée à la maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret. Mise en scène par Abdelkader Dekkiche et écrite par Mustapha Yahiaoui, la pièce traite de thèmes sociaux abordant l'emploi, la pauvreté, l'émigration clandestine, des sujets politiques nationaux et internationaux, l'art, la culture et autres questions de la société algérienne. La pièce de 50 minutes où se mêle comédie et tragédie dans un décor réaliste a été ovationnée par le public qui a fort apprécié les mouvements des acteurs. Par ailleurs, le metteur en scène Abdelkader Dekkiche a indiqué, en marge de la représentation théâtrale, qu'une pièce pour enfants est en phase de production et de mise en scène, à savoir «Dalal wa aalem el khayal (Dalal et le monde de la fiction) écrite par Manal Boutamra, une comédienne dans la pièce «Madjanine wa laken».

Le directeur de la maison de la culture Ali-Maâchi, Kada Kanbiz, a souligné que cette œuvre théâtrale sera jouée dans différentes régions du pays dans le cadre de l'échange culturel et des festivals régionaux et cinématographiques.