Les contes de Yemma, de Djamila Lounis Belhadj : La tradition orale revisitée

«Jadis, écrit l’auteure dans la préface de ce recueil, les contes se narraient en hiver, les nuits étant longues. On les racontait après le diner, assis autour du brasero. C’était avant l’ère de la télévision».

Et Djamila Lounis Belhadj d’aviser que pour «sauvegarder ces histoires, inédites, de chez nous, nous les proposons à ceux qui voudraient, l’espace d’un moment, vivre dans le monde merveilleux des contes».

Voici donc une trentaine de récits issus des tréfonds du terroir algérien, voire nord-africain pour, entre autres finalités, permettre à tout(e) lecteur(trice) de se retremper éventuellement dans un univers tissé d’une multitude de récits, d’images, de musiques et de chansons, et ainsi lui permettre, maintenant qu’il(elle) est devenu(e) adulte, d’emprunter ou retrouver les chemins et étapes flamboyants de cette culture enfantine, de goûter la richesse des patrimoines anciens, d’en apprécier la spécificité, l’évolution, ainsi que les différentes formes culturelles et artistiques dans lesquelles elle s’exprime et se prolonge.

En cela, l’expression «contes pour enfants», suggérée par l’auteure englobe certes un ensemble de contes, voire d’ouvrages —recueils entre autres— beaucoup plus large que celle de «littérature pour enfants». En parcourant attentivement les contes en question, on trouve de la fiction, bien sûr, mais aussi des récits tirés de patrimoines anciens. On peut même ajouter à la limite que, «stricto sensu», les contes figurant dans les livres de classe peuvent eux aussi être des contes pour l’enfance et la jeunesse. Seulement voilà, «Les contes de Yemma» semblent d’abord avoir été écrits pour «instruire», pour «éduquer» pourquoi pas, d’autant qu’ici il s’agit d’une production doublement contrainte : par les attentes du groupe d’une part, par les compétences de l’enfant d’autre part.

«les enfants ramènent plus spontanément la fiction à eux-mêmes»

Eh oui, les enfants sont généralement tenus —à priori— pour des lecteurs-auditeurs naïfs, manipulables et sans culture. D’où cette interrogation qui, à présent, tombe sous le sens : comment ces lecteurs-auditeurs sans «expertise» pourraient-ils être des évaluateurs littéraires autorisés ? Et puis, deuxième interrogation, est-ce seulement l’apanage de l’enfance ? Ne serions-nous pas tentés de penser que bien des lecteurs adultes sont eux aussi naïfs, manipulables et sans réelle culture ? Il est vrai que «les enfants ramènent plus spontanément la fiction à eux-mêmes», ce qui suggère qu’ils sont peu capables de distance critique. En revanche, ils acquièrent plus vite qu’on ne le croit un premier repérage de ce qu’on qualifie de codes génériques. La lecture-audition symbolique ne leur est d’aucune difficulté. Il leur est par contre beaucoup plus difficile, voire impossible de resituer dans une perspective historique les procédés littéraires et les traditions dans lesquelles s’inscrit l’écrivain-conteur. Mais, une fois encore, cette capacité de reconstruction culturelle est-elle si largement répandue parmi les adultes, en dehors du cercle lettré ? A méditer, donc… non sans avoir préalablement lu ce recueil qui transpire l’effort, chez l’auteure, d’avoir répertorié, réuni et actualisé une trentaine de contes pour enfants, contes issus du terroir, ce qui n’est pas chose facile. D’où son grand mérite, il faut bien en convenir.

«Les contes de Yemma», de Djamila Lounis Belhadj. Casbah-Editions, octobre 2019, Alger, 156 pages

Kamel Bouslama

Bio express

Professeure d’enseignement moyen, aujourd’hui retraitée après avoir exercé de septembre 1972 à mai 2011, Djamila Lounis Belhadj est l’auteure de contes pour enfants

et d’ouvrages parascolaires. Elle a traduit en français des fables de «Kalila et Dimna». Lauréate au concours pédagogique (1996), elle a reçu le premier prix lors d’un concours international de nouvelles, organisé par l’association «Les quatre points

cardinaux-2004». Elle est également l’auteure d’un recueil de nouvelles «Femmes en clair-obscur» (Casbah-Editions).