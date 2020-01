Noureddine Chegrane expose à Dar Abdeltif : Le Jazz intemporel

Déclinées en petit comme en grand format, les œuvres de Noureddine Chegrane sont reconnaissables à leurs couleurs chatoyantes avec une empreinte particulière, où il donne une nouvelle dimension aux signes et aux symboles. Fort inspiré par son sujet, l’artiste ajoute à l’abstraction et la gestuelle des ingrédients pour donner un cachet algérien typique, beaucoup plus berbère que mauresque. Des œuvres de différentes dimensions avec pour technique l’acrylique sur toile, à travers lesquels l’artiste-peintre donne une importance aux signes et aux symboles avec un fond abstrait accompagné de la gestuelle jetant les visiteurs dans une nostalgie des années1950, dans les action-painting (peinture active) à New-York, tout en apportant sa touche personnelle qui est la silhouette assez loufoque de ce petit bonhomme en mouvement. Un personnage central qui se détache en noir sur un fond d’une symphonie de couleurs, ce qui fait la particularité de la peinture, qui rappelle le côté bon enfant du caractère de Noureddine Chegrane. «Cette exposition, qui a pour thème Un hommage au jazz, a, en fait, deux tendances. Il y a des œuvres où j’ai interprété quelques figurations de jazz-man et jazz-woman ainsi que quelques instruments dans un esprit symbolique pour représenter les afro-américains», a-t-il affirmé, apparemment fier du résultat obtenu. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de son vernissage, l’artiste-peintre précise que «ma peinture, je l’ai toujours dit, est musique, parce que c’est le côté musicien en moi qui s’exprime.» À une question relative aux techniques et aux couleurs utilisées dans ses formats, il estime qu’«il est trèsimportant» de travailler dans cette dimension. «Oui! Mes œuvres sont très colorées, parce que cela rappelle les notes de musique qui reposent sur les mêmes règles artistiques», soutient-il. Dans ses œuvres, caractérisées par la simplicité et l’abstraction du signe, le plasticien évoque les us et coutumes ainsi que les autres constituants du patrimoine, tels que la poésie, le conte et la danse. «à travers cette exposition, je convie les amoureux de l’art plastique à venir visiter le jazz», a-t-il dit. Bien que sa peinture ait évolué et se soit développée, en perpétuelles métamorphoses vers l’originalité, l’artiste intègre dans toutes ses toiles des trames, des motifs berbères afin de faire la différence entre une peinture de l’autre côté des frontières et une peinture typiquement algérienne. Noureddine Chegrane opte, en outre, pour le symbolisme pour décrire la femme.

Selon ses appréciations, «tout ce patrimoine est fait de signes à l'instar des poteries et tapisseries». On retrouve dans une toile le bonheur du printemps et de la joie, dans une autre, des mouvements, des danseuses, des symphonies marines et bien d’autres qui font le bonheur des visiteurs. Dans ce contexte, il conclut : «Dans mes peintures, j’essaye de passer un message de paix», relève Chegrane. Organisée par l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, cette exposition, baptisée «hommage au Jazz», se maintient jusqu’au 7 du mois prochain à Dar Abdeltif.

Sihem Oubraham