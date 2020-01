Grand angle : Forcing

Le Maroc exerce un véritable forcing sur la communauté internationale. Alors qu’aucun pays au monde ne reconnaît la prétendue souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental, et ce conformément au droit international et aux résolutions onusiennes, Rabat tente néanmoins de mettre tout le monde devant le fait accompli en organisant, entre autres, diverses manifestations continentales et internationales dans ces territoires occupés. Il est vrai aussi qu’à chaque tentative, vouée forcément à l’échec, le Maroc bénéficie de la complicité de quelques responsables d’organisations et de dirigeants de pays. La dernière en date est l’organisation d’un tournoi footballistique, Futsal-2020, dans la ville occupée de Laâyoune. Pourtant, en fermant les yeux sur ce qui est incontestablement une violation flagrante du droit international, pis, en l’encourageant, ces parties ne peuvent pas ignorer qu’elles se rendent complices d’un déni commis à l’encontre du peuple sahraoui qui lutte pour son droit légitime à l’indépendance. La CAF, qui, après la protestation de la Fédération algérienne de football et de son homologue sud-africaine, en sus de celle des Sahraouis et de mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui qui ont dénoncé sa décision de réunir son comité exécutif dans la ville de Laâyoune, en marge du tournoi final Futsal CAN-2020, a certes cédé en délocalisant le lieu de cette réunion, mais force est de dire qu’ il était attendu plus d’elle. Elle aurait tout simplement dû demander à la fédération marocaine d’organiser ce tournoi dans une ville marocaine. En agissant ainsi, la CAF aurait été en accord avec la position de l’Union africaine (UA) sur cette question. Mais, l’instance continentale, dont le second vice-président est un marocain, considéré comme le véritable décideur, a fait le choix d’aller à l’encontre du droit international. Et le Maroc, qui sait qu’il ne pourra leurrer l’opinion publique internationale que par le recours à un lobbying très actif, compte poursuivre son offensive. Dans le cadre de cette stratégie, la tenue de la sixième édition du forum Crans Montana de Dakhla, également ville occupée, est annoncée du 18 au 20 mars prochain. Quant au président de la Fédération marocaine de handball, il vient d’annoncer que le Championnat d’Afrique 2022 allait se dérouler à Laâyoune. C’est dire que le Maroc recourt à l’utilisation de tous les moyens pour légitimer l’occupation d’un territoire sur lequel il n’a aucune souveraineté. Il est la puissance occupante. Dès lors, faut-il se demander, jusqu’à quand l’ONU continuera-t-elle à faire preuve de cette complicité passive à l’égard du Maroc ?

Nadia K.