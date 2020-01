Brexit : Goodbye Europe

Plus que quelques jours avant de larguer les amarres. Le Royaume-Uni aborde une semaine historique pour devenir, vendredi prochain, le premier pays à quitter l'Union européenne, après trois ans et demi d'une séparation difficile. Certains feront la fête, d'autres auront le cœur lourd, mais après avoir été repoussé trois fois, le Brexit, qui a semé la division des foyers britanniques aux bancs du Parlement, aura lieu vendredi 31 janvier 2020 à 23H00 (heure de Londres et GMT). Entre le Royaume-Uni et les 27, tout reste à faire.

La séparation, sans grand changement concret, marquera surtout le coup d'envoi du marathon des négociations pour déterminer les modalités de leur relation. Malgré les tentatives des eurosceptiques les plus fervents, la cloche de Big Ben, en travaux, restera muette. En revanche, une horloge lumineuse projetée sur Downing Street marquera le compte à rebours avant le grand saut. Mais la date du 31 janvier est surtout symbolique. Car peu de chose changeront concrètement dans l'immédiat. L'accord de divorce prévoit une période de transition pour une sortie en douceur, jusqu'au 31 décembre. Pendant cette période, le Royaume-Uni continuera d'appliquer les règles de l'UE, mais n'aura plus voix au chapitre.

Une pièce de 50 pence (60 centimes d'euro) — dont le destin a subi les soubresauts des reports successifs de la date fatidique — entrera en circulation, d'abord à trois millions d'exemplaires, puis sept millions. Fervent partisan du Brexit, le Premier Ministre Boris Johnson, qui depuis sa victoire aux législatives se pose en rassembleur, fera une déclaration à la nation dans la soirée.

Que les gens aient été pour ou contre le Brexit, voté à 52% lors du référendum de 2016, «il est temps de laisser le passé derrière nous», d'«unifier le pays», a-t-il écrit dans un message diffusé par son parti. La tâche n'est pas mince, alors que les Assemblées écossaise, galloise et nord-irlandaise ont rejeté sa loi sur le Brexit. Arrivé fin juillet à la tête du gouvernement, Boris Johnson a réussi là où sa prédécesseure Theresa May avait échoué.

Après avoir renégocié le texte avec Bruxelles, incluant une nouvelle solution pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlande, l'ancien maire de Londres est finalement parvenu à faire adopter par le Parlement la loi qui mettra en œuvre le Brexit. Et ce grâce à la très large majorité, inédite pour les conservateurs depuis Margaret Thatcher, qu'il s'est assuré, lors de son écrasante victoire aux élections de décembre. Les diplomates des États-membres de l'UE l'approuveront le lendemain par écrit, la toute dernière étape officialisant la procédure du Brexit.

La période de transition est surtout destinée à permettre à Londres et à Bruxelles de s'entendre sur leurs relations futures, notamment en matière commerciale, négociations que Boris Johnson veut boucler en un temps record, en excluant toute prolongation au-delà de la fin de l'année. Un divorce à l’anglaise…

R. I.